Θοδωρής Κολυδάς, Κλέαρχος Μαρουσάκης και Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγούν τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες.

Καύσωνας είναι τώρα προ των πυλών, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες να αναμένονται αλλά οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ραγδαία επιδείνωση μετά ενώ ευνοείται πρόσκαιρα και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως οι πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού θα είναι οι επόμενες 3 με 4 με τον υδράργυρο κοντά στους 40 βαθμούς.

«Αυτή η έντονη ζέστη δεν θα κρατήσει για πολύ μιας και από την ερχόμενη Τετάρτη ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί ενώ θα μας έρθουν καταιγίδες και μπουρίνια» εξηγεί.

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid021SGQ9Tg1rAuTU3R3h7vgXkCWS2z7yEdL9mxYSzEb9sqMK59CfYjs3sZx8px6ExL1l}

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί πως τα προγνωστικά μοντέλα συμφωνούν ότι από αύριο η χώρα εισέρχεται σε θερμή φάση, όμως παρουσιάζουν σημαντική διασπορά ως προς την ένταση και τη θέση των μέγιστων θερμοκρασιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το εύρος μεταξύ ECMWF, ICON-EU και GFS φτάνει τους 5°C, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική αξιολόγηση και όχι βιαστική υιοθέτηση του πιο ακραίου σεναρίου. Η πιθανότητα τοπικών τιμών κοντά ή και πάνω από τους 40°C είναι υπαρκτή, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά η τελική έκταση και ένταση του επεισοδίου θα εξαρτηθεί από τις επόμενες προγνωστικές ανανεώσεις.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Nd6e2eK22KFszPqAEqHChXuGfrAaM7mK7Jwt868DXT5FR5EABjLZhhgU4VnzViFzl&id=760859466}

«Σε κλοιό καύσωνα μπαίνει η χώρα μας...Το Σάββατο ο προθάλαμος. Δευτέρα και Τρίτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες της τάξης των 41-43 βαθμών» έγραψε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

{https://www.facebook.com/reel/4383227181989890/}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk1mi4jazwyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk1mglvzkfuh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-07-2026

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.