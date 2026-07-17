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Ένα ταξίδι ζωής στο Κιργιστάν πραγματοποίησε η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στα εξωτικά ταξίδια, στη φύση και στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, προσθέτοντας στη ζωή της μοναδικές εμπειρίες.

Αυτή τη φορά βρέθηκε στο Κιργιστάν, ανακαλύπτοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη του κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα, φωτογραφίες και εντυπωσιακές εικόνες από τα τοπία και την καθημερινότητά της.

Το βράδυ της Πέμπτης, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο από τη στιγμή που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.500 μέτρων κάνοντας ιππασία δίπλα σε λίμνη, μέσα στη φύση.

{https://www.instagram.com/p/Da0kt-RDVuW/?hl=el&img_index=1}

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Όπως συνηθίζει, στο συνοδευτικό της κείμενο, πρόσθεσε ορισμένες πληροφορίες για τον προορισμό της, αναφέροντας:

«Kyrgyzstan Day II

Το ζούμε νομαδικά ιππεύοντας ΤΑΛΟΓΑ

Επίσκεψη στο φαράγγι Kyrchyn Gorge που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.500μ

Fan fact: Κάθε δύο χρόνια φιλοξενεί τους World Nomad Games, τους «Ολυμπιακούς Αγώνες» των νομάδων. Επίσκεψη στη λίμνη Milky Lake, πήρε το όνομά της από το γαλακτώδες λευκό χρώμα του νερού.

{https://www.instagram.com/p/Da3Q8q6N5gq/?hl=el}

Fan fact: - το έχω ξαναπεί για αντίστοιχες λίμνες αλλά το ξαναλέω- Το χρώμα οφείλεται σε εξαιρετικά λεπτή σκόνη από παγετώνες (glacial flour), που αιωρείται στο νερό και αντανακλά το φως. ΓΟΥΑΟΥ

ΦΡΙ ΣΠΙΡΙΤΣ ΚΑΙ AIN’T NO RIVER WILD ENOUGH».