Σε καλοκαιρινή διάθεση η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου φαίνεται πως έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη σωματική άσκηση και τη γυμναστική, καθώς εκμεταλλεύεται κάθε περίσταση για να ασκηθεί.

Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η στιγμή που έκανε «ακροβατικά» δίπλα στην πισίνα με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη απαθανατίζοντας κάθε στιγμιότυπο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε ένα βίντεο με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους παρουσιάζοντας τις ικανότητές της στην ενόργανη γυμναστική.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο από τις περσινές της διακοπές στο οποίο απεικονίζεται να κάνει εντυπωσιακά ακροβατικά με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, δίπλα στην πισίνα.

Ως μουσική επένδυση για την δημοσίευσή της επέλεξε το τραγούδι L.O.V.E του Michael Buble, ενώ στο βίντεο το ζευγάρι εμφανίζεται να σχηματίζει τα γράμματα του τίτλου με τα σώματά τους βουτώντας τελικά στο νερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Περιμένουμε τις διακοπές με κάτι απ τις περυσινές», έγραψε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο συνοδευτικό κείμενο.

{https://www.instagram.com/p/Da5LN-dAtnF/?hl=el}