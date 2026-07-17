Ο 29χρονος Τούρκος συνελήφθη κατά την προσγείωση.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Turkish Airlines, όταν επιβάτης φέρεται να αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα επικαλούμενος τη Σαρία και στη συνέχεια επιτέθηκε σε αεροσυνοδό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ο 29χρονος Τούρκος, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία, συνελήφθη μόλις η πτήση της Turkish Airlines προσγειώθηκε στο Ντίσελντορφ, στις 1 Ιουνίου.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες ο επιβάτης επικαλέστηκε τη Σαρία, τον ισλαμικό θρησκευτικό νόμο, και αρνήθηκε να καθίσει δίπλα σε γυναίκα.

Όταν μία αεροσυνοδός επιχείρησε να του εξηγήσει την κατάσταση και να τον ηρεμήσει, εκείνος φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο Ντίσελντορφ, η αστυνομία τον συνέλαβε.

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Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 29χρονος παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στην αεροσυνοδό. Ωστόσο, πριν δώσει την κατάθεσή του, φέρεται να εξύβρισε τους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς που τον ανέκριναν, χωρίς να γνωρίζει ότι ένας από αυτούς μιλούσε τουρκικά και καταλάβαινε όσα έλεγε.

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις τόσο για την επίθεση στην αεροσυνοδό όσο και για εξύβριση αστυνομικών.

Τι είναι η Σαρία;

Η Σαρία είναι το σύνολο των θρησκευτικών κανόνων και αρχών του Ισλάμ, που βασίζονται κυρίως στο Κοράνι και στις διδασκαλίες και παραδόσεις του προφήτη Μωάμεθ (Σούννα).

Αφορά ζητήματα όπως η προσωπική συμπεριφορά, η οικογενειακή ζωή, ο γάμος, η κληρονομιά, οι οικονομικές συναλλαγές, αλλά και το ποινικό δίκαιο σε ορισμένες χώρες.

Η εφαρμογή της διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένα κράτη αποτελεί μέρος του επίσημου νομικού συστήματος, ενώ σε άλλα λειτουργεί μόνο ως θρησκευτικός ή οικογενειακός κώδικας. Στη Γερμανία, όπως και στις ευρωπαϊκές χώρες, η Σαρία δεν έχει νομική ισχύ και ισχύει αποκλειστικά το εθνικό δίκαιο της εκάστοτε χώρας.

Με πληροφορίες της NY Post