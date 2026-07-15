Η Deutsche Bahn απέδωσε την έλλειψη χαρτιού υγείας σε απουσία προσωπικού.

Με ένα θέαμα το οποίο σίγουρα τραβάει τα βλέμματα ήρθαν αντιμέτωποι επιβάτες στον σιδηροδρομικό Αμβούργου - Μπέργκεντορφ στη Γερμανία, όταν ο προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας κατέβηκε από το τρένο προκειμένου να αγοράσει χαρτί υγείας, πριν την αναχώρηση του τρένου.

Η υπερταχεία (ICE), που εκτελούσε δρομολόγιο από τη νήσο Ζυλτ προς το Βερολίνο έκανε αναγκαστική στάση όταν διαπιστώθηκε πως είχε τελειώσει το χαρτί υγείας στις τουαλέτες του τρένου. Τότε, ο ίδιος ο προϊστάμενος κατέβηκε από το τρένο, πήγε στο πλησιέστερ σούπερ μάρκετ και επέστρεψε με τρεις μεγάλες συσκευασίες χαρτί υγείας.

Το περιστατικό κατέγραψε επιβάτης σε βίντεο, το οποίο αριθμεί πάνω από 700.000 προβολές στα social media. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα πάνω στο βίντεο, όπου γράφςι «Ο υπάλληλος του μήνα».

{https://x.com/Staatsverdruss/status/2077415368155439141}

Η Deutsche Bahn απέδωσε την έλλειψη χαρτιού υγείας σε απουσία προσωπικού, της τελευταίας στιγμής, κάτι που υποδηλώνει πως οι προμήθειες στο συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν ελέγχθηκαν πριν από την αναχώρηση για να διαπιστωθεί εάν επαρκούσαν. Εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία θα διενεργεί στο εξής συχνότερους ελέγχους προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως και να έχει, η παραπάνω κίνηση του προϊστάμενου αποτελεί δείγμα επαγγελματισμού, αλλά και σεβασμού προς το επιβατικό κοινό.