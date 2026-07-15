Η διοίκηση της Jumbo επανέλαβε ότι η πολιτική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη στη διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών και επαρκών διαθεσίμων, με στόχο τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι πιθανές επιπτώσεις της στο ενεργειακό κόστος, στις μεταφορές και στον πληθωρισμό αποτέλεσαν βασικό σημείο αναφοράς στην ετήσια γενική συνέλευση της Jumbo, με τη διοίκηση να συνδέει τις αποφάσεις για πρόσθετες διανομές προς τους μετόχους και την υλοποίηση νέων επενδύσεων με την εξέλιξη του διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο επικεφαλής της εταιρείας, Απόστολος Βακάκης, ανέφερε ότι η Jumbo διατηρεί τη δέσμευσή της για ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι σχετικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τις επικρατούσες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες.

Σε ό,τι αφορά τη μερισματική πολιτική, η διοίκηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης διανομής, χωρίς να προσδιορίζει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Όπως σημειώθηκε, προϋπόθεση για οποιαδήποτε νέα απόφαση αποτελεί η διαμόρφωση σαφέστερης εικόνας σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με τις πιθανές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και μεταφορών.

Οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής στις 22 Ιουλίου, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στις 23 Ιουλίου και έναρξη καταβολής στις 28 Ιουλίου.

Η διοίκηση επανέλαβε ότι η πολιτική της εταιρείας παραμένει προσανατολισμένη στη διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών και επαρκών διαθεσίμων, με στόχο τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Βακάκης υπογράμμισε ότι η ανάληψη επενδυτικού κινδύνου αξιολογείται με βάση τις δυνητικές αποδόσεις και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε αγορά.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Ρουμανία, όπου η δραστηριότητα της Jumbo επηρεάζεται από την αύξηση του ΦΠΑ και την υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι δύο αυτοί παράγοντες αφαιρούν συνολικά περίπου τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό ανάπτυξης, με τις επιδόσεις στις υπόλοιπες αγορές να αντισταθμίζουν μέρος της επίδρασης.

Παρά τις πιέσεις, η εταιρεία διατηρεί αμετάβλητο το guidance για το 2026, με στόχο αύξηση πωλήσεων περίπου 5% και κερδοφορία κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης χρήσης.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος προσαρμογής στη ρουμανική αγορά ενδέχεται να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε ακίνητα και υποδομές logistics. Η Jumbo βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση αγοράς νέας αποθήκης, ενώ συνεχίζει να αξιολογεί το πλάνο ανάπτυξης νέων καταστημάτων στη χώρα, υπό την προϋπόθεση επίτευξης ικανοποιητικών αποδόσεων επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Σε σχέση με τη χρηματιστηριακή πορεία της εταιρείας, ο κ. Βακάκης ανέφερε ότι η διοίκηση αξιολογεί την απόδοση της μετοχής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν προσαρμόζει τη στρατηγική της στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.

Για το ενδεχόμενο placement, διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει σχετικός σχεδιασμός στην παρούσα φάση, καθώς, σύμφωνα με τη διοίκηση, η τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας δεν δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια τέτοια κίνηση.

Αναφορικά με τη γεωγραφική επέκταση, η Τουρκία δεν περιλαμβάνεται στον άμεσο επενδυτικό σχεδιασμό της Jumbo, κυρίως λόγω του εμπορικού και τελωνειακού πλαισίου. Η εταιρεία εξετάζει εναλλακτικά την είσοδο σε άλλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχικά μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να αξιολογηθεί η δυναμική της πριν από οποιαδήποτε απόφαση για φυσική παρουσία.

Σε αγορές με υψηλότερο γεωπολιτικό ή λειτουργικό κίνδυνο, η εταιρεία προσανατολίζεται στη χρήση του μοντέλου franchise αντί της άμεσης επένδυσης με ίδια κεφάλαια και υποδομές.

Η στρατηγική ανάπτυξης παραμένει επικεντρωμένη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χωρίς στόχο τη μετατροπή της Jumbo σε πολυεθνικό όμιλο με εκτεταμένη παγκόσμια παρουσία.

Παρά τη συγκρατημένη στάση για το άμεσο διάστημα, η διοίκηση προγραμματίζει ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος από το 2027, με τις επιπτώσεις των σχετικών επενδύσεων να αναμένεται να αποτυπωθούν περισσότερο στα οικονομικά μεγέθη από το 2028.

Οι βασικοί άξονες του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού περιλαμβάνουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας, την ενίσχυση των υποδομών και τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας.

Αναφορά έγινε επίσης στις συνθήκες λειτουργίας στην ελληνική αγορά, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι το επίπεδο των υποδομών και οι καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και στις μεταφορές επιβαρύνουν το λειτουργικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.