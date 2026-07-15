Παρά τις αυξημένες δαπάνες, η κεφαλαιακή διάρθρωση της Γρηγόρης παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του παθητικού να διαμορφώνεται στο 63,5%.

Θετική πορεία κατέγραψε η Γρηγόρης το 2025, με την εταιρεία να ενισχύει τον κύκλο εργασιών της και να διατηρεί σταθερή την καθαρή κερδοφορία της, παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 58,96 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σύγκριση με το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, φθάνοντας τα 7,76 εκατ. ευρώ, έναντι 7,70 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA υποχώρησε στα 7 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ το 2024. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αύξηση του λειτουργικού κόστους, καθώς η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ επιβαρύνθηκε από υψηλότερες παροχές τρίτων και αποσβέσεις, αλλά και από αυξημένα έξοδα διάθεσης στο πλαίσιο της εμπορικής της ανάπτυξης.

Συνολικά, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν το 2025 σε 38 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Παρά τις αυξημένες δαπάνες, η κεφαλαιακή διάρθρωση της Γρηγόρης παρέμεινε ισχυρή, με τον δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του παθητικού να διαμορφώνεται στο 63,5%, στοιχείο που αποτυπώνει την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

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Στο επενδυτικό σκέλος, η Γρηγόρης συνέχισε τη διεύρυνση και αναβάθμιση του δικτύου της. Κατά τη διάρκεια του 2025 άνοιξε 16 νέα σημεία σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ προχώρησε στην ανακαίνιση 35 υφιστάμενων καταστημάτων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της παρουσίας του δικτύου.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 2.300 εργαζομένους, τόσο στα κεντρικά της γραφεία όσο και μέσω του δικτύου καταστημάτων της.