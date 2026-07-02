Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε την 1η Μαΐου 2026 σε 4.251.967 ΑΦΜ, έναντι 4.242.507 το 2025.

Αύξηση τόσο στον αριθμό των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές όσο και στο συνολικό ύψος των χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση του Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα των οφειλών προς την Εφορία παραμένει ιδιαίτερα οξύ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε την 1η Μαΐου 2026 σε 4.251.967 ΑΦΜ, έναντι 4.242.507 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 9.460 φορολογούμενους ή κατά 0,2% σε ετήσια βάση.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην κατηγορία των πολύ μικρών οφειλών, κάτω των 50 ευρώ. Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας ανήλθαν σε 1.212.820 από 1.135.882 το 2025, αυξημένοι κατά 76.938 άτομα ή κατά 6,8%. Αντίθετα, οι οφειλέτες με χρέη από 50 έως 500 ευρώ μειώθηκαν κατά 29.186 ή κατά 2,3%, ενώ όσοι έχουν οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ υποχώρησαν κατά 62.096 ή κατά 4,3%.

Στις υψηλότερες κατηγορίες χρέους, όμως, η εικόνα είναι αντίστροφη. Οι οφειλέτες με χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 19.043 ή κατά 5,8%, ενώ εκείνοι με οφειλές από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 8,8%, φθάνοντας τους 52.335. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 10.379 από 9.865, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,2%.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στο μέτωπο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το συνολικό χρέος προς την Εφορία ανήλθε σε 114,57 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισ. ευρώ ή κατά 3,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, όταν ανερχόταν σε 110,81 δισ. ευρώ.

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Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τους μεγαλοοφειλέτες. Οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 2,07 δισ. ευρώ ή κατά 2,5%, φθάνοντας τα 86,54 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75,5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Οι οφειλές από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 1,03 δισ. ευρώ ή κατά 8%, ενώ τα χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ ενισχύθηκαν κατά 652,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 6,8%.

