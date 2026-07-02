Αύξηση τόσο στον αριθμό των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές όσο και στο συνολικό ύψος των χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση του Ιουνίου 2026, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα των οφειλών προς την Εφορία παραμένει ιδιαίτερα οξύ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών διαμορφώθηκε την 1η Μαΐου 2026 σε 4.251.967 ΑΦΜ, έναντι 4.242.507 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση κατά 9.460 φορολογούμενους ή κατά 0,2% σε ετήσια βάση.
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην κατηγορία των πολύ μικρών οφειλών, κάτω των 50 ευρώ. Οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας ανήλθαν σε 1.212.820 από 1.135.882 το 2025, αυξημένοι κατά 76.938 άτομα ή κατά 6,8%. Αντίθετα, οι οφειλέτες με χρέη από 50 έως 500 ευρώ μειώθηκαν κατά 29.186 ή κατά 2,3%, ενώ όσοι έχουν οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ υποχώρησαν κατά 62.096 ή κατά 4,3%.
Στις υψηλότερες κατηγορίες χρέους, όμως, η εικόνα είναι αντίστροφη. Οι οφειλέτες με χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 19.043 ή κατά 5,8%, ενώ εκείνοι με οφειλές από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 8,8%, φθάνοντας τους 52.335. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 10.379 από 9.865, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,2%.
Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα στο μέτωπο των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το συνολικό χρέος προς την Εφορία ανήλθε σε 114,57 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,77 δισ. ευρώ ή κατά 3,4% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, όταν ανερχόταν σε 110,81 δισ. ευρώ.
Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τους μεγαλοοφειλέτες. Οι οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 2,07 δισ. ευρώ ή κατά 2,5%, φθάνοντας τα 86,54 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75,5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Οι οφειλές από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 1,03 δισ. ευρώ ή κατά 8%, ενώ τα χρέη από 10.000 έως 100.000 ευρώ ενισχύθηκαν κατά 652,9 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 6,8%.