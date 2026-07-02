Κεντρικό στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι η χρήση ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε οφειλή.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εξοφλούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, εισάγοντας ένα νέο, πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα πληρωμών.

Κεντρικό στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι η χρήση ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής για κάθε οφειλή, καθώς και η έκδοση ψηφιακών αποδεικτικών είσπραξης, με στόχο την απλούστευση των συναλλαγών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

Ο παρακάτω οδηγός, μέσα από επτά βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις, παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για το νέο σύστημα πληρωμής των φόρων στην εφορία.

1. Τι αλλάζει στην πληρωμή των φόρων;

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει ένα νέο ψηφιακό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο όλες οι φορολογικές οφειλές θα εξοφλούνται μέσω ενός μοναδικού κωδικού πληρωμής, είτε πρόκειται για απλές οφειλές είτε για ρυθμισμένες οφειλές.

2. Τι είναι ο μοναδικός κωδικός πληρωμής;

Πρόκειται για την έως σήμερα γνωστή «Ταυτότητα Οφειλής» για τις απλές οφειλές και την «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» για χρέη που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση. Κάθε οφειλή αποκτά τον δικό της κωδικό μέχρι την πλήρη εξόφλησή της.

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3. Τι στοιχεία περιλαμβάνει ο κωδικός;

Ο μοναδικός κωδικός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον ΑΦΜ του οφειλέτη και στοιχεία που αφορούν τη βεβαίωση της οφειλής ή τη ρύθμιση που έχει πραγματοποιηθεί.

4. Θα μπορεί ο φορολογούμενος να πληρώνει μέρος της οφειλής;

Ναι. Ο φορολογούμενος θα έχει τη δυνατότητα να καταβάλει είτε ολόκληρο το ποσό είτε μέρος της οφειλής ή της δόσης μιας ρύθμισης. Ωστόσο, η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης εξακολουθεί να οδηγεί σε απώλειά της.

5. Με ποιους τρόπους θα γίνονται οι πληρωμές;

Οι πληρωμές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και της εφαρμογής myAADE app με χρήση IRIS ή κάρτας, αλλά και μέσω τραπεζών, internet banking, mobile banking, phone banking, ΑΤΜ ή τραπεζικών καταστημάτων.

6. Πού θα βρίσκει ο φορολογούμενος τον κωδικό πληρωμής;

Ο μοναδικός κωδικός θα εμφανίζεται στο myAADE, στις ενότητες «Ο Λογαριασμός μου / Οφειλές εκτός Ρύθμισης / Πληρωμή» ή «Ο Λογαριασμός μου / Οφειλές σε Ρύθμιση / Πληρωμή», όπου ο φορολογούμενος θα μπορεί επίσης να εκτυπώνει τον κωδικό.

7. Τι αλλάζει στα αποδεικτικά πληρωμής;

Το αποδεικτικό είσπραξης γίνεται πλέον ψηφιακό. Θα είναι διαθέσιμο μέσω του myAADE με χρήση κωδικών TAXISnet και η εγκυρότητά του θα μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά ή μέσω QR code.