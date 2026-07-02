«Εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεχίσει να πληρώνει σημαντικά υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, τότε το κεφάλαιο, οι θέσεις εργασίας και η καινοτομία θα μετακινηθούν σταδιακά αλλού».

Μήνυμα για την ανάγκη λήψης πιο τολμηρών αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενισχυθεί η βιομηχανική της βάση και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής κρίσιμων μετάλλων, έστειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την τελετή παράδοσης της προεδρίας της European Metals.

Ο επικεφαλής της Metlen αναγνώρισε ότι οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν, όπως το Critical Raw Materials Act και το Steel and Metals Action Plan, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, υπογράμμισε ωστόσο ότι οι ανακοινωθείσες πολιτικές δεν αρκούν για να καλύψουν το επενδυτικό και ανταγωνιστικό έλλειμμα της Ευρώπης.

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του αποτέλεσε το υψηλό ενεργειακό κόστος, το οποίο εξακολουθεί να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. «Εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεχίσει να πληρώνει σημαντικά υψηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, τότε το κεφάλαιο, οι θέσεις εργασίας και η καινοτομία θα μετακινηθούν σταδιακά αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ανταγωνιστική και ασφαλής ενέργεια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως στρατηγική βιομηχανική υποδομή.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γενικός διευθυντής της European Metals, Τζέιμς Γουότσον, επισήμανε ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Κίνας έχει φθάσει στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ ημερησίως, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κόστους και των επιβαρύνσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κ. Μυτιληναίος επανέφερε στο προσκήνιο το παράδειγμα του γαλλίου, ενός κρίσιμου μετάλλου για τη βιομηχανία των ημιαγωγών και τις προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές. Η Metlen προχωρά στην ανάπτυξη παραγωγικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο μέταλλο, με την πρώτη παραγωγή να αναμένεται το 2027 και την πλήρη ανάπτυξη δυναμικότητας των 50 τόνων ετησίως το 2028. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από την Ιαπωνία, ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα, ενώ η Ευρώπη κατατάσσεται μόλις στην τέταρτη θέση.

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«Ξεκινήσαμε να κάνουμε την επένδυση στο γάλλιο για να καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης. Ίσως τελικά να μην έχουμε Ευρωπαίους πελάτες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας το τεχνολογικό έλλειμμα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε τομείς αιχμής, όπως οι ημιαγωγοί και οι προηγμένες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Metlen αναγνώρισε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική μεταστροφή στην ευρωπαϊκή αντίληψη γύρω από τη στρατηγική σημασία των μετάλλων, της βιομηχανικής πολιτικής και της οικονομικής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, η σημερινή πρόκληση δεν αφορά πλέον την αναγνώριση του προβλήματος, αλλά την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών που έχουν ήδη εξαγγελθεί.

«Η βιομηχανία δεν λειτουργεί σε σιλό. Μια επενδυτική απόφαση δεν κάνει διάκριση μεταξύ βιομηχανικής, ενεργειακής, κλιματικής ή εμπορικής πολιτικής. Τα λαμβάνει όλα μαζί υπόψη», τόνισε, καλώντας την Ευρώπη να υιοθετήσει μια ενιαία και συνεκτική στρατηγική για τη βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα.