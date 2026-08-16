Στο αεροπλανοφόρο υπάρχουν περίπου 5.000 ναύτες και πεζοναύτες.

O επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού (Centcom), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σήμερα ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln του «ενέπνευσε δέος» και επαίνεσε το «σθένος» του πληρώματος, μετά από αναφορές για ανησυχίες σχετικά με την ψυχική υγεία και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στο αεροπλανοφόρο.

Το πολεμικό πλοίο βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και περισσότερες από 200 ημέρες, διάρκεια ρεκόρ, σύμφωνα με Δημοκρατικούς του Κογκρέσου που ζητούν απαντήσεις αφού οικογένειες ναυτικών εξέφρασαν ανησυχίες για την επιδείνωση των συνθηκών στο αεροπλανοφόρο.

Ο Κούπερ έγραψε σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα ότι το USS Abraham Lincoln είχε τον χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων ψυχικής υγείας από τα 11 ενεργά αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού.

Επαίνεσε την ηγεσία του αεροπλανοφόρου για την προτεραιότητα που δίνει στην ψυχική υγεία και την αντοχή του πληρώματος.

Το αεροπλανοφόρο απέπλευσε στις 21 Νοεμβρίου 2025 από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας για μια αποστολή στη Νότια Σινική Θάλασσα και ανακατευθύνθηκε προς τη Μέση Ανατολή πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν στις 28 Φεβρουαρίου τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι αναφορές για τις συνθήκες στο πλοίο «διαστρεβλώνουν εντελώς» την κατάσταση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Παρασκευή τις ανησυχίες σχετικά με τη διάρκεια της ανάπτυξης του πλοίου, λέγοντας ότι «δεν είναι αρκετά μεγάλη».

«Groundhog Day» για τους ναύτες

Το CNN μίλησε με μέλη του πληρώματος του Lincoln και κατέγραψε μια επαναλαμβανόμενη περιγραφή της καθημερινότητας: μια αίσθηση ότι κάθε ημέρα μοιάζει με την προηγούμενη.

Ναύτες που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο περιέγραψαν την εμπειρία ως ένα διαρκές «Groundhog Day», με την αβεβαιότητα για το πότε θα επιστρέψουν στην ξηρά να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για αρκετούς από αυτούς, η τελευταία πραγματική επαφή με την ξηρά έγινε στο Γκουάμ τον Δεκέμβριο. Ένας ναύτης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει πατήσει στη στεριά ούτε μία φορά μέσα στο 2026.

Η έλλειψη ενός συγκεκριμένου ορίζοντα επιστροφής φαίνεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όπως εξήγησαν στρατιωτικοί ειδικοί στο CNN, οι παρατεταμένες αποστολές γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες όταν οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πότε θα τελειώσουν.

Η αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χώρο και τη συνεχή επιχειρησιακή πίεση, μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ψυχική υγεία του προσωπικού.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν μετά το περιστατικό της 3ης Αυγούστου, όταν ναύτης που ανήκε στην αεροπορική πτέρυγα του Abraham Lincoln πήδηξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το CNN, ο ναύτης φορούσε σωσίβιο και διασώθηκε περίπου μία ώρα αργότερα. Επειδή οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν δύσκολες, χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο για τη διάσωσή του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρικό τμήμα του αεροπλανοφόρου και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το πλοίο για περαιτέρω φροντίδα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε από το Ναυτικό ως επεισόδιο που συνδεόταν με την ψυχική υγεία.

Παράλληλα, οι Stars and Stripes και Navy Times έχουν μεταδώσει αναφορές για περισσότερες από μία απόπειρες μελών του πληρώματος να πέσουν στη θάλασσα. Οι αναφορές αυτές έχουν εντείνει την πίεση προς την αμερικανική στρατιωτική ηγεσία.

Το Ναυτικό, ωστόσο, επιμένει ότι δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση στις αυτοκτονικές σκέψεις ή απόπειρες πάνω στο πλοίο και ότι στο πλήρωμα είναι διαθέσιμοι ιατρικοί, θρησκευτικοί και ειδικοί ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Στενοί χώροι, χιλιάδες άνθρωποι και μήνες χωρίς ξηρά

Η δυσκολία της ζωής πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν η ανάπτυξη παρατείνεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και σχολιάστρια του CNN Sabrina Singh, η οποία έχει βρεθεί στο Abraham Lincoln, περιέγραψε τους χώρους διαμονής ως ιδιαίτερα περιορισμένους.

Οι ναύτες και οι πεζοναύτες κοιμούνται σε στενά διαμερίσματα, με πολλές κουκέτες τοποθετημένες η μία πάνω από την άλλη, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως τα ντους και οι εγκαταστάσεις υγιεινής, χρησιμοποιούνται από μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Παράλληλα, το πλήρωμα πρέπει να εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες ανθρώπους, επί μήνες, χωρίς τις ανάσες που προσφέρουν οι συνηθισμένες επισκέψεις σε λιμάνια.

Η ερώτηση που επιστρέφει στην Ουάσινγκτον: Ποια είναι η αποστολή;

Η παρατεταμένη παρουσία του Lincoln έχει πλέον μετατραπεί και σε πολιτικό ζήτημα.

Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν να αποσαφηνιστεί ο στρατηγικός στόχος της συνεχιζόμενης ναυτικής επιχείρησης και κατά πόσο η παραμονή ενός αεροπλανοφόρου επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στη θάλασσα μπορεί να διατηρηθεί χωρίς σημαντικές συνέπειες για το προσωπικό και τη μαχητική ετοιμότητα του πλοίου.

Το ερώτημα δεν αφορά μόνο το Abraham Lincoln. Αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαχειρίζεται έναν πόλεμο που έχει παρατείνει την ανάπτυξη σημαντικών μονάδων πολύ πέρα από τα συνηθισμένα χρονικά όρια.

Η αμερικανική ηγεσία, πάντως, επιμένει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχιστούν όσο χρειαστεί.