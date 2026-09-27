Ο διάσημος Ισπανός σκηνοθέτης βρέθηκε στην Πουέρτα δελ Σολ της Μαδρίτης, όπου έχει στηθεί καταυλισμός διαμαρτυρίας.

Στο πλευρό των διαδηλωτών που ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία βρέθηκε ο Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ισπανός σκηνοθέτης επισκέφθηκε την Κυριακή τον καταυλισμό διαμαρτυρίας που έχει στηθεί στην Πουέρτα δελ Σολ, στο κέντρο της Μαδρίτης, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στους πολίτες που διεκδικούν πιο προσιτή κατοικία και μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί σχεδόν επτά δεκαετίες. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να απομακρύνεται από το σπίτι της πάνω σε φορείο, έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και έδωσε νέα ώθηση στις διαμαρτυρίες για το κόστος της στέγασης.

«Η Μαρικάρμεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Μιλώντας στη δημόσια ισπανική τηλεόραση RTVE από την Πουέρτα δελ Σολ, ο Αλμοδόβαρ χαρακτήρισε την υπόθεση της 87χρονης «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

«Η ισπανική κοινωνία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτό το πρόβλημα για ούτε άλλη μία ημέρα», δήλωσε, καλώντας τους πολιτικούς υπευθύνους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα.

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Ο 77χρονος σκηνοθέτης υπογράμμισε παράλληλα ότι η στεγαστική κρίση έχει αρχίσει να επηρεάζει συνολικά τη ζωή στην Ισπανία, σημειώνοντας ότι πολλοί νέοι δυσκολεύονται να αποκτήσουν την οικονομική ανεξαρτησία τους εξαιτίας του κόστους της κατοικίας.

Χιλιάδες στους δρόμους της Μαδρίτης

Η παρουσία του Αλμοδόβαρ ήρθε μία ημέρα μετά τη μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Περίπου 25.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση του Σαββάτου, ζητώντας μέτρα για τον περιορισμό του κόστους στέγασης, την προστασία των ενοικιαστών και αυστηρότερους περιορισμούς στις εξώσεις.

Μετά το τέλος της πορείας, εκατοντάδες διαδηλωτές παρέμειναν στην Πουέρτα δελ Σολ, όπου στήθηκαν περίπου 100 σκηνές. Ο καταυλισμός οργανώθηκε από την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης, με τους συμμετέχοντες να προγραμματίζουν να παραμείνουν στην πλατεία και τις επόμενες ημέρες.

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Σύμφωνα με το συνδικάτο ενοικιαστών, η γυναίκα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της αφού εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα και αύξησε το ενοίκιο κατά 275%, στα 2.650 ευρώ.

Η στεγαστική κρίση σε αριθμούς

Η πίεση στην αγορά κατοικίας δεν περιορίζεται στην περίπτωση της 87χρονης.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα σε μία δεκαετία το μέσο ενοίκιο στην Ισπανία αυξήθηκε κατά περίπου 80%, ενώ οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά περίπου 63%.

Άλλα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα δείχνουν ότι τον Αύγουστο η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώθηκε στα 15,1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η μέση τιμή αγοράς κατοικίας έφτασε τα 2.355 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους νεότερους Ισπανούς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στην προσπάθεια να εγκαταλείψουν την οικογενειακή κατοικία και να δημιουργήσουν το δικό τους νοικοκυριό.

Η κινητοποίηση ασκεί νέα πίεση στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, η οποία έχει δηλώσει ότι η στέγαση αποτελεί προτεραιότητα.

Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει νομοθετικές παρεμβάσεις που, μεταξύ άλλων, θα προβλέπουν την αυτόματη ανανέωση συμβολαίων και περιορισμούς στις εξώσεις. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την κοινοβουλευτική τύχη των μέτρων.

Το ζήτημα έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία καθώς η Ισπανία οδεύει προς τις βουλευτικές εκλογές του 2027.