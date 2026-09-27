Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να έδωσε εντολή για την προετοιμασία νομικής υπόθεσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σε νέο επίπεδο φαίνεται να περνά η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για την προετοιμασία νομικού φακέλου κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με πιθανό προορισμό το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του i24NEWS, η εντολή αφορά ισραηλινή διυπουργική ομάδα, καθώς και τον επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Δικαίου του ισραηλινού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση, εφόσον προχωρήσει, αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στη μεταχείριση των Κούρδων στην Τουρκία, ενώ παράλληλα θα εξετάζει τις καταγγελίες σχετικά με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την τουρκική κυβέρνηση.

Από την απειλή της Interpol στον φάκελο κατά Ερντογάν

Η κίνηση του Νετανιάχου έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Άγκυρας και Ιερουσαλήμ.

Η εντολή για την προετοιμασία της υπόθεσης δόθηκε μετά την ανακοίνωση του Ερντογάν ότι είχε απευθυνθεί στην Interpol, ζητώντας την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» σε βάρος του Νετανιάχου.

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Η εξέλιξη αυτή προστέθηκε σε μια σειρά αλληλοκατηγοριών και κινήσεων που έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η Τουρκία έχει εντείνει την κριτική της προς την ισραηλινή κυβέρνηση για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ κατηγορεί την Άγκυρα για πολιτική και οικονομική υποστήριξη προς τη Χαμάς.

Στο επίκεντρο οι Κούρδοι και η Χαμάς

Ο φάκελος που προετοιμάζεται θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στις πολιτικές της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στην κουρδική μειονότητα.

Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα που σχετίζονται με τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς και την υποστήριξη προς την παλαιστινιακή οργάνωση.

Η Άγκυρα έχει υποστηρίξει ότι η σχέση της με τη Χαμάς είναι πολιτική και όχι στρατιωτική, ενώ διεθνείς αναλύσεις έχουν καταγράψει εδώ και χρόνια διαφορετικές καταγγελίες σχετικά με οικονομική υποστήριξη προς την οργάνωση.

Δεν είναι βέβαιο ότι η υπόθεση θα κατατεθεί

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προετοιμασία του φακέλου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το Ισραήλ θα προχωρήσει τελικά στην κατάθεσή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το i24NEWS αναφέρει ότι εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο η υπόθεση να κινηθεί μέσω τρίτης χώρας ή άλλου «διαμεσολαβητή», αντί να κατατεθεί απευθείας από το Ισραήλ.

Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το ισραηλινό δίκτυο υποστηρίζουν ότι στόχος μπορεί να είναι η ίδια η ύπαρξη του φακέλου να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και αποτροπής προς τον Ερντογάν, χωρίς να χρειαστεί τελικά να οδηγηθεί η διαδικασία μέχρι την επίσημη κατάθεση της υπόθεσης.

Ένα σημαντικό νομικό ζήτημα

Υπάρχει, πάντως, ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Τουρκία δεν είναι συμβαλλόμενα κράτη στο Καταστατικό της Ρώμης, τη συνθήκη που ίδρυσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να κινηθεί διαδικασία θα πρέπει να αντιμετωπίσει σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη νομική βάση και τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.

Άλλωστε, το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα του ΔΠΔ, ενώ ούτε η Τουρκία έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης.

Η νέα επίθεση Νετανιάχου κατά Ερντογάν στον ΟΗΕ

Η νέα εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την ιδιαίτερα σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Νετανιάχου κατά του Ερντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην ομιλία του στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιτέθηκε προσωπικά στον Τούρκο πρόεδρο, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι φιλοξενεί στελέχη της Χαμάς και ότι έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις εις βάρος των Κούρδων.

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στις τουρκικές επιδιώξεις στη Συρία, διευρύνοντας την επίθεσή του πέρα από τη σύγκρουση Ισραήλ–Τουρκίας για τη Γάζα.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε νέα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.