Επόμενος αντίπαλος η Ολλανδία την Πέμπτη 1/10.

Μια ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της έγραψε η Εθνική ομάδα, η οποία βγάζοντας ψυχή και πάθος έριξε στο καναβάτσο (0-1) την Γερμανία και έκανε το 2/2 στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, δείχνοντας πως είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της το κακό διάστημα των προκριματικών του Μουντιάλ και να αποδείξει το ταλέντο που διαθέτει αυτή η φουρνιά.

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Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κοουτσάρει μαεστρικά την ομάδα όπως έκανε και στο Βελιγράδι κόντρα στη Σερβία και τους παίκτες να παραμένουν προσηλωμένοι στο πλάνο τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με το γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό πήρε την πρώτη της νίκη κόντρα στους Γερμανούς.

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Πλέον, με αυτή τη νίκη η Εθνική έφτασε τους 6 βαθμούς, με την Ολλανδία να έχει 4 βαθμούς, την Γερμανία 1, ενώ η Σερβία έμεινε στους 0 μετά τη νέα ήττα από τους «οράνιε», τους οποίους η Εθνική υποδέχεται στην Τούμπα την Πέμπτη 1/10 για την 3η αγωνιστική του Nations League.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στο πρώτο 15λεπτο του β΄ ημιχρόνου το γήπεδο έμοιαζε να... κατηφορίζει για την εθνική κι ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις με τους Κουρμπέλη, Ιωαννίδη να παίρνουν θέση στο γήπεδο. Η έμπνευση αυτή έφερε αποτέλεσμα καθώς η Ελλάδα κατάφερε να ισορροπήσει το ματς και στο 67΄ δημιούργησε τη πρώτη πολύ μεγάλη, ευκαιρία της.

Ο Παυλίδης έκλεψε από τον Κίμιχ και έβγαλε «μάτι» τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση, ακινητοποίησε τον Νίμπελ, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

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Η «γαλανόλευκη» άρχισε να πατάει καλύτερα στα πόδια της και στο 74΄ σε μία αντεπίθεση ο Κουρμπέλης βρέθηκε σε θέση βολής το σουτ προσέκρουσε στον Μπίσεκ και άλλαξε πορεία για να καταλήξει στα δίχτυα του Νίμπελ. Οι δύο αλλαγές του Γιοβάνοβιτς είχαν κάνει τη δουλειά!

Ακόμα και οι «ψυχροί» σε οποιαδήποτε... αναποδιά Γερμανοί, έμοιαζαν σοκαρισμένοι και αδύναμοι να βγάλουν αντίδραση. Η εθνική τους υποχρέωσε σε ένα πολύ ισχυρό σοκ, ενώ ταυτόχρονα έκανε... μαύρο το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ενώπιον του γερμανικού κοινού. Ο νέος προπονητής της «Μάνσαφτ» έχει ξεκινήσει πλέον με μία ισοπαλία και μία ήττα την καριέρα του ως ομοσπονδιακός.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούργκεν Κλοπ): Νίμπελ, Μπίσεκ, Τα, Βάγκνομαν, Μπράουν (84΄ Μπέρενς), Κίμιχ, Ενμέτσα (84΄ Στακ), Κοντέ (65΄ Βιρτς), Σέιντ (65΄ Μπούρκαρντ), Αντεγιέμι (76΄ Γκνάμπρι), Εμπνουνταλίμπ .

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Βαγιαννίδης (46΄ Σάλιακας), Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης (59΄ Κουρμπέλης), Τζόλης (81΄ Μασούρας), Καρέτσας, Τετέι (59΄ Ιωαννίδης), Παυλίδης

Η 2η αγωνιστική

Κυριακή (27/9)

Σερβία-Ολλανδία 1-2 (46' Γιόβιτς - 30' πεν., 69' Μέερντινκ)

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 (74' Κουρμπέλης)

Η βαθμολογία

Ελλάδα 6 (3-1)

Ολλανδία 4 (3-2)

Γερμανία (1-2)

Σερβία 0 (2-4)

Επόμενη αγωνιστική

Πέμπτη (01/10)

Γερμανία-Σερβία (21:45)

Ελλάδα-Ολλανδία (21:45)

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Nations League

Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια

Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου

Συνολικά γκολ σε όλα τα ματς

Συνολικά εκτός έδρας γκολ

Συνολικές νίκες

Συνολικές εκτός έδρας νίκες

Λιγότεροι βαθμοί πειθαρχίας (κίτρινες/κόκκινες κάρτες)

κίτρινη = 1 βαθμός

κόκκινη = 3 βαθμοί

αποβολή με δεύτερη κίτρινη = 3 βαθμοί

Υψηλότερη θέση στο UEFA Nations League access list 2026/27