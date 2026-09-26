Ο Στράτος Στρατηγάκης εξηγεί τα «ψιλά γράμματα» που πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλουν αίτηση για τις μετεγγραφές φοιτητών 2026.

Οι μετεγγραφές φοιτητών 2026 συνεχίζονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://transfer.it.minedu.gov.gr με τις αιτήσεις να υποβάλλονται αυστηρά μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προετοιμάζονται για την υποβολή της αίτησής τους όμως σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό αναλυτή Στράτο Στρατηγάκη πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις λεπτομέρειες και στις προϋποθέσεις καθώς αυτές θα κρίνουν την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ένα λάθος στην ανάγνωση των προϋποθέσεων ή μια παράλειψη στη διαδικασία μπορεί να στερήσει από έναν φοιτητή τη δυνατότητα που θεωρούσε ότι δικαιούται.

Ο βασικός «κόφτης» των 2.750 μορίων

Πριν ακόμη υποβάλει αίτηση, ο φοιτητής θα πρέπει να ελέγξει δύο βασικές προϋποθέσεις ήτοι να υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη στην οποία επιθυμεί να μεταγραφεί και η διαφορά των μορίων μεταξύ του Τμήματος στο οποίο εισήχθη και του Τμήματος προορισμού να είναι μικρότερη από 2.750 μόρια. Εφόσον πληρούνται οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο φοιτητής μπορεί να διεκδικήσει μετεγγραφή. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, η δυνατότητα που απομένει είναι η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή, για την οποία ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να ελέγξουν οι υποψήφιοι πριν προχωρήσουν στην αίτηση.

Μετεγγραφές με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια

Μία από τις βασικές κατηγορίες αφορά τις μετεγγραφές που πραγματοποιούνται με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Για την κατηγορία αυτή προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων, ενώ η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται από τη μοριοδότηση.

Τα οικονομικά μόρια συνδέονται με το κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ επιπλέον μόρια μπορούν να προκύψουν από κοινωνικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση ή η αναπηρία. Τα μόρια των επιμέρους κατηγοριών προστίθενται και διαμορφώνουν τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την τελευταία διαθέσιμη θέση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που συγκέντρωσε ο φοιτητής στις Πανελλήνιες 2026. Έτσι, η σωστή καταγραφή όλων των στοιχείων που δίνουν μόρια είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ακόμη και μία παράλειψη μπορεί να επηρεάσει τη συνολική κατάταξη.

Όπως εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης «Αν, για παράδειγμα, ένας φοιτητής είναι ορφανός από μητέρα, έχει ανάπηρο πατέρα και κατά κεφαλήν εισόδημα 2.500€. Θα πάρει 3 μόρια επειδή είναι ορφανός, 2 μόρια για τον ανάπηρο πατέρα και 6 μόρια από το εισόδημα. Σύνολο 11 μόρια. Με αυτά τα μόρια θα διεκδικήσει τη μετεγγραφή του. Η μέχρι τώρα λειτουργία του συστήματος έχει δείξει ότι μένουν αρκετές κενές θέσεις σε σχολές εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει μετεγγραφή για την πόλη του θα μπορούσε να πάρει μετεγγραφή για μια άλλη πόλη κοντινότερη στον τόπο κατοικίας τους, εφόσον το επιθυμεί.»

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Μετεγγραφή λόγω αδελφού φοιτητή

Ξεχωριστό πλαίσιο ισχύει για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει ο ίδιος ποσοτικός περιορισμός θέσεων, όμως υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Μεταξύ άλλων εξετάζεται ο χρόνος φοίτησης του αδελφού, η ύπαρξη ιδιόκτητης κατοικίας στην πόλη σπουδών και το κατά κεφαλήν εισόδημα της οικογένειας.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί επίσης η δυνατότητα αξιοποίησης της συγκεκριμένης ρύθμισης όταν ο αδελφός φοιτά σε στρατιωτική σχολή, χωρίς να απαιτείται να μετακινηθεί ο ίδιος. Η διαδικασία μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με την ύπαρξη αντίστοιχου Τμήματος στην πόλη όπου σπουδάζει ο αδελφός και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εξεταστεί η μετακίνηση των δύο αδελφών σε άλλη πόλη.

Ειδικότερα σημειώνει ότι « Οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της μετεγγραφής είναι να μην έχει υπερβεί ο αδελφός τον ανώτατο χρόνο σπουδών (ν+2 ή ν+3 έτη) και να μην έχει η οικογένεια δικό της σπίτι στην πόλη που πέρασε ο φοιτητής. Το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο από 17.500€. Από φέτος επιτρέπεται η ένταξη στην κατηγορία των φοιτητών που ο αδελφός τους είναι σπουδαστής σε στρατιωτική σχολή. Ο άλλος αδελφός μπορεί να πάρει μετεγγραφή εκμεταλλευόμενος τον αδελφό σπουδαστή στρατιωτικής σχολής, που, φυσικά, δεν μετακινείται.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Οικογένεια μένει στην Αθήνα και το μεγαλύτερο παιδί της είναι φοιτητής στο 3ο έτος στα Ιωάννινα. Το δεύτερο παιδί πέρασε φέτος στην Πάτρα, όπου η οικογένεια δεν έχει σπίτι. Μπορεί να ζητήσει μετεγγραφή μόνο το παιδί που είναι στο 1ο έτος, εκτός αν ανήκει σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια. Θα πάει στα Ιωάννινα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στα Ιωάννινα, τότε θα έρθει στην Αθήνα. Αν και εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή μπορούν να μετακινηθούν και οι δύο σε μία πόλη που υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα και για τους δύο, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Με αυτή τη σειρά γίνονται οι μετεγγραφές. Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 5.000€ παίρνουν μετεγγραφή και τα δύο παιδιά για Αθήνα.»

Τι είναι η «μετακίνηση» και πότε μπορεί να γίνει

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διαδικασία της μετακίνησης, η οποία δεν ταυτίζεται με τη μετεγγραφή. Η μετακίνηση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε έναν φοιτητή που δεν κατάφερε να πάρει μετεγγραφή να διεκδικήσει θέση σε άλλο Τμήμα της ίδιας ομάδας επιστημονικού πεδίου, ακόμη και αν αυτό δεν είναι αντίστοιχο με το Τμήμα στο οποίο έχει εισαχθεί. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές. «Πρέπει ο φοιτητής να μην έχει πάρει μετεγγραφή είτε διότι δεν έπιανε το όριο των 2.750 μορίων, είτε διότι δεν επαρκούσαν οι θέσεις. Τότε μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη σχολή του πεδίου του όχι κατ΄ ανάγκη αντίστοιχη. Πρέπει, όμως, να έχει πιάσει τη βάση της σχολής, αν, δηλαδή, τη δήλωνε σε υψηλότερη θέση στο Μηχανογραφικό του θα περνούσε εκεί και να έχουν μείνει κενές θέσεις από τις μετεγγραφές. Η αίτηση για τη μετακίνηση γίνεται ταυτόχρονα με την αίτηση μετεγγραφής» εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Στρατηγάκης υπενθυμίζει ότι οι ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.