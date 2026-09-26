Ενισχύει την αυτόνομη σχέση του με τους ευρωσοσιαλιστές ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Η απονομή του Βραβείου Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών στον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική του Χάρη Δούκα δικτύωσης στο χώρο των ευρωσοσιαλιστών με προσωπική προσπάθεια και όχι με κομματική ανάθεση.

Ως αντιπρόεδρος της Ομάδας του Party of European Socialists (PES) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών φιλοξένησε στην Αθήνα μεγάλη συνάντηση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατικής οικογένειας. Συμμετείχε επίσης σε αποστολή του PES στην Άγκυρα για συναντήσεις και στήριξη προς τον Ο.Οζέλ και το αντιπολιτευόμενο κόμμα CHP, με αφορμή την υπόθεση Ιμάμογλου.

Την επόμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Αθηναίων θα μεταβεί ο ίδιος στη Μαδρίτη για να απονείμει το Βραβείο Δημοκρατίας της Πόλης των Αθηνών στον Πέδρο Σάντσεθ που έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, ενώ εφαρμόζει την πιο προοδευτική κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ.

Θα είναι η δεύτερη κατ ιδίαν συνάντηση τους μέσα σε έναν χρόνο. Και όχι αυτή δεν είναι μια αμιγώς αυτοδιοικητική πρωτοβουλία…

Α.