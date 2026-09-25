Αρκεί άραγε η επίθεση ...Μπίμπι στον Ερντογάν για να χάνουμε συμμαχίες από τις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής;

Δυστυχώς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ επιβεβαιώθηκαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο οι επικίνδυνες συνέπειες της μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη: τα πολυμερή σχήματα διαμορφώνονται πια από την Τουρκία όχι την Ελλάδα.

Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Τουρκία απέδειξε ότι παγιώνεται η συνεργασία της με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Πραγματοποίησε δύο σημαντικές πολυμερείς συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτεικών: Στη μία οι τέσσερις υπουργοί Εξτερικών τοποθετήθηκαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην άλλη συναντήθηκαν και με τους υπουργούς Εξωτερικών Κατάρ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ιορδανίας και Ινδονησίας βγάζοντας δήλωση στήριξης για τη Γάζα.

Την ίδια στιγμή ο κ Μητσοτάκης παραμένει εμμονικά εγκλωβισμένος στην αγκαλιά Νετανιάχου από τον οποίο κράτησαν αποστάσεις σχεδόν όλοι οι ευρωπαίοι πρωθυπουργοί και δεν είδε ούτε ο Τραμπ.

Αρκεί άραγε η επίθεση Νετανιάχου στον Ερντογάν για να χάνουμε συμμαχίες από τις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής;

Τ.Τε.