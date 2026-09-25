Στη μέτρηση της ALCO είναι μεταξύ των «γαλάζιων» ψηφοφόρων τρίτος, μόλις πέντε μονάδες πίσω από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ενώ σε άλλη δημοσκόπηση είναι πρώτος στον Βόρειο Τομέα ξεπερνώντας Χατζηδάκη, Κεραμέως και Π. Μαρινάκη.

Μπορεί ο Άδωνις Γεωργιάδης να βρίσκεται στο επίκεντρο των επικρίσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και να προκαλεί δυσαρέσκεια με τη συμπεριφορά του ακόμα και σε συναδέλφους του υπουργούς, για τον ίδιο όμως η στρατηγική που ακολουθεί αποδεικνύεται ...χρυσάφι!

-Στη δημοσκόπηση της ALCO αποτελεί τον τρίτο πιο επιτυχημένο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, με ποσοστό 32%, μόλις πέντε μονάδες πίσω από τον "τσάρο" της οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη και 21 μονάδες από τον Νίκο Δένδια! Μειώνοντας μάλιστα συνεχώς την απόσταση που τους χωρίζει!

-Σε δημοσκοπήσεις που γίνονται στον Βόρειο Τομέα ο Άδωνις Γεωργιάδης προηγείται των εσωκομματικών του αντιπάλων αφήνοντας πίσω του μεγάλα ονόματα της ΝΔ, όπως τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη, την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Ο υπουργός Υγείας εδώ και κάποιους μήνες έχει υιοθετήσει μια «δεξιά ατζέντα», «τραμπική» σε μεγάλο βαθμό και με αυτή επιδιώκει να διαμορφώσει ένα απολύτως διακριτό ρεύμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος όταν έρθει η ώρα. Ο ίδιος προφανώς πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει την ηγεσία, άλλοι εκτιμούν πως το πιθανότερο είναι να λάβει ένα ποσοστό με το οποίο θα «διαπραγματευτεί» με τον νέο αρχηγό ένα διακριτό ρόλο στο χώρο. Ένα διακριτό ρόλο, που δύσκολα όμως θα καταφέρει να λάβει αν αρχηγός εκλεγεί ο Νίκος Δένδιας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης όλο αυτό το διάστημα υπερασπίζεται με σθένος τον Κυριάκο, ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, εκεί που άλλοι που δεν το πράττουν. Ταυτόχρονα όμως, τού δημιουργεί και πολλαπλά προβλήματα με δηλώσεις του, όπως π.χ. για συγκυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ για πολλούς η συμπεριφορά του κοστίζει δημοσκοπικά στο Μαξίμου.

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Το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή είναι πως η στρατηγική του υπουργού Υγείας τού βγαίνει σε προσωπικό επίπεδο. Γι΄ αυτό και θα την συνεχίσει και θα την εντείνει όλο το επόμενο διάστημα.