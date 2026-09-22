«Κανένας» επιτυχημένος υπουργός, απαντά το 54% στη δημοσκόπηση.

Προβληματισμό για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώνει η δημοσκόπηση της ALCO, καθώς περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες εκφράζουν ανησυχία για τυχόν θερμό επεισόδιο.

Ειδικότερα, το 51% απαντά ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ το 41% λέει «όχι» στην ίδια ερώτηση, που περιλαμβανόταν στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

«Έχουμε χρόνια να δούμε αυτά τα ποσοστά σε σχέση με τα εθνικά μας θέματα», σημείωσε ο επικεφαλής της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος, συμπληρώνοντας ότι έχουν περάσει περίπου πέντε χρόνια από την τελευταία φορά που κατεγράφη ποσοστό άνω του 50% σε αυτή την ερώτηση.

Στο μεταξύ, το 60% θεωρεί σημαντική την υπογραφή της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Συγκεκριμένα, το 20% απαντά «πολύ», το 40% «αρκετά», το 14% «λίγο» και το 11% «καθόλου».

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Δημοσκόπηση ALCO: «Κανένας» επιτυχημένος υπουργός, λέει το 54%

Στην ερώτηση για τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς της κυβέρνησης, το 54% απαντά «κανένας». Ο Νίκος Δένδιας παραμένει πρώτος με 23%, μπροστά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη (15%), τον Άδωνι Γεωργιάδη (8%) και τον Κωστή Χατζηδάκη (7%).

Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, στην ερώτηση για τους δύο πιο επιτυχημένους υπουργούς ο Νίκος Δένδιας συγκεντρώνει το 53%, ο Κυριάκος Πιερρακάκης το 37% και ο Άδωνις Γεωργιάδης το 32%.

Τέλος, στην ίδια δημοσκόπηση της ALCO το 38% απαντά πως έχει στο περιβάλλον του πρόσωπο σε βάρος του οποίου έχει επιχειρηθεί τηλεφωνική ή ηλεκτρονική απάτη.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO

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