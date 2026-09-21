Ο Χρήστος Λούλης μίλησε για τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο τις συνθήκες και την δουλειά του ηθοποιού. Όπως τόνισε είχε «ψωνιστεί» πιστεύοντας ότι είναι ο καλύτερος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου ο Χρήστος Λούλης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και την επαγγελματική του δραστηριότητα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Χρήστος Λούλης: Τα πρώτα του βήματα στην καριέρα του ως ηθοποιός

Απαντώντας στα ερωτήματα των δύο παρουσιαστών, ο Χρήστος Λούλης, μίλησε για τα πρώτα του χρόνια ως ηθοποιός. Όπως εξήγησε, στην αρχή είχε «ψωνιστεί», καθώς σαν χαρακτήρας πίστευε πάντα ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα από άλλους:

«Από την αρχή ‘την άκουσα’. Στην αρχή, πριν αρχίσω να εμβαθύνω, ‘την άκουσα’ πολύ γιατί έτσι είμαι κιόλας. Ήμουν σαν άτομο έτσι, σαν παιδί. Δηλαδή, επειδή ήμουν πολύ ανταγωνιστικός, πάντα φανταζόμουν… έβλεπα κάποιον να παίζει μπάλα, μπάσκετ και σκεφτόμουν πως εγώ είμαι καλύτερος, έλεγα ‘σιγά το πράγμα’.

Έλεγα θα κάνω δύο προπονήσεις και τα το καταφέρω… Δεν έφτασα να καρφώνω ποτέ αλλά σε όλα μου τα πράγματα είχα μία αίσθηση ότι άμα βάλω στόχο μου, το κάνω. Και θα το κάνω και καλύτερα. Αυτό, όμως, δεν ήταν αλήθεια αλλά ήταν αυτό που ήθελα να λέω στον εαυτό μου για να αντέξω την πειθαρχεία του να προσπαθήσω. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι, εγώ είμαι από αυτούς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές του πεποιθήσεις, ο Χρήστος Λούλης, τόνισε ότι πάντα προσπαθεί να ακολουθεί τον «δύσκολο δρόμο»: «Στη δουλειά αυτή άλλοι γοητεύονται με κάποια κείμενα και με τις παρέες και με κάποια λόγια που θα τους πει κάποιος… Άλλοι γοητεύονται με έναν ρόλο και με το χάσιμο του εαυτού τους στην τέχνη. Άλλοι γοητεύονται και κινητοποιούνται με το ψώνιο τους… Είχα βάλει και σκοπό να το κάνω το δύσκολο θέατρο, να μην κάνω τηλεόραση. Να παίξω με τον Βογιατζή, να παίξω με τον Χουβαρδά… τον ποιοτικό, τον δύσκολο δρόμο, το σκυλί το μαύρο… Διάλεξα αυτόν τον δρόμο γιατί ήταν πιο δύσκολος. Πάντα είχα στο μυαλό μου ότι το εύκολο δεν έχει και πολύ μεγάλη αξία… Είναι ωραίο, είναι όμως τεμπέλικο και δεν έχει απόδοση πέρα από τη φήμη. Γι’ αυτό ήμουν προσανατολισμένος προς τα εκεί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dll26c8laah5?integrationId=40599y14juihe6ly}