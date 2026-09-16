Ο Γιάννης Γιοκαρίνης στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Ο Γιάννης Γιοκαρίνης το απόγευμα της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο μουσικός και ερμηνευτής μίλησε για την καριέρα του και την επαγγελματική του πορεία, αναφερόμενος σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ζωής του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τραγούδι Ευλαμπία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα και την φιλία του με τον Σάκη Μπουλά.

«Ο Σάκης Μπουλάς ήταν χρυσός άνθρωπος»

Όταν ρωτήθηκε για τον Σάκη Μπουλά, ο Γιάννης Γιοκαρίνης έδειξε άμεσα τον ενθουσιασμό του και με χαρά μίλησε για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος το 2014 έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο.

Ο μουσικός, χαρακτήρισε τον Σάκη Μπουλά ως έναν ταλαντούχο άνθρωπο με ιδιαίτερα ταλέντα και παράλληλα μίλησε για την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκε στο σπίτι λίγο πριν ο ηθοποιός να φύγει από τη ζωή:

«Η αγάπη μου, ο αγαπημένος μου, ο χρυσός άνθρωπος. Ο ταλαντούχος. Πολλά ταλέντα, όχι ένα. Πολύ καλός τραγουδιστής, απίθανος. Στην πένα; Έγραφε τόσο καλά και όχι μόνο στίχους και κείμενα. Όσο ήταν στην παρέα πέθαινες στα γέλια. Ήταν φίλος για τα δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Γιοκαρίνης.

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Στη συνέχεια, μίλησε για μία από τις τελευταίες τους συναντήσεις στο σπίτι του ηθοποιού: «Στα τελευταία του είχα πάει επίσκεψη στο σπίτι να τον δω. ‘Γιάννη, να πιούμε κάτι’, μου λέει και του απάντησα ότι δεν πίνω πια. ‘Ούτε ένα ποτό δεν θα πιούμε;’ με ρώτησε, ‘κανένα’ του λέω. Τα έκανε αυτός παλιότερα. Σταματούσε για δέκα χρόνια, μετά πλακωνόταν πάλι, έκανε βουτιές στην πισίνα με το αλκοόλ, μετά πάλι για δέκα χρόνια, μετά ξανά έπεφτε. Αυτό είναι το δύσκολο, πώς θα κρατηθούμε».

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Η συνάντηση με τον Γιώργο Ζαμπέτα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης μίλησε για την συνεργασία του με τον Γιάννη Ζαμπέτα, η οποία πραγματοποιήθηκε όταν ο ίδιος ήταν μόλις 17 ετών:

«Είμαι τυχερός που έπαιξα μαζί του. Απλά! Του λέω ‘Δάσκαλε, έχεις φέρει παρτιτούρες;’, βάζει ένα δυνατό γέλιο και μου λέει ‘Πιτσιρίκο, έχω φέρει κάτι mickey mouse να διαβάσατε’. Χιούμορ, όχι αστεία! ‘Θα βλέπεις εσύ εμένα που θα είμαι μπροστά με το μπουζούκι μου και θα λες στους άλλες μουσικούς’. Έτσι παίξαμε, ούτε πρόβα, ούτε τίποτα. Ο Ζαμπέτας δεν ξέρω πόσο χρονών ήταν, εγώ ήμουν 17 – 18. Ένας άνθρωπος καταπληκτικός και το βράδυ… Το 1974 ήταν αυτό. Όταν ξεκίνησε τότε με το μπουζούκι του, ήταν ‘λοχίας’ να παίρνεις το ρυθμό. Άνθρωπος που δεν ήξερε από νότες…».

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