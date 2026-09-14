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Υπό τους ήχους τους Γιώργου Μαζωνάκη η σημερινή έναρξη του «Στούντιο 4». Τα πρώτα λόγια από Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο.

Με 73 λεπτά καθυστέρηση βγήκαν στον αέρα του «Στούντιο 4» ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, ενώ από τα ηχεία ακουγόταν το τραγούδι «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο παρουσιαστές της ΕΡΤ κατά την έναρξη της εκπομπής φάνηκαν ιδιαίτερα σκεπτικοί και απευθυνόμενοι στο τηλεοπτικό κοινό εξήγησαν τον λόγω της απρόοπτης καθυστέρησής τους.

Όπως είπαν υπήρξε στο πλατό ένα τεχνικό ζήτημα με τον εξαερισμό και έπρεπε να επιλυθεί άμεσα προκειμένου οι εργαζόμενοι του σταθμού να παραμείνουν ασφαλείς.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου, με τον Χρήστο Φερεντίνο να παίρνει το λόγο:

«Καλησπέρα από το ‘Στούντιο 4’, έστω και καθυστερημένα. Με 73 λεπτά καθυστέρηση βγαίνουμε, λόγω τεχνικού προβλήματος».

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Με τη σειρά της, η Κατερίνα Καραβάτου, εξήγησε: «Έχει να κάνει με τον εξαερισμό εδώ στο στούντιο, θέλαμε να είμαστε ασφαλείς. Γι’ αυτό και καθυστερήσαμε την έναρξη της εκπομπής μας… Ευτυχώς είμαστε εδώ, είμαστε όλοι καλά».

«Λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και εμείς», κατέληξε ο Χρήστος Φερεντίνος.

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