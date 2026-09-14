«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή ανασφάλειας από το να μην σου φτάνουν τα λεφτά για το νοίκι ή να μην μπορείς να βρεις διαμέρισμα να νοικιάσεις» σχολιάζει η Νέα Αριστερά.

«Το ζούμε, το ακούμε, το βλέπουμε καθημερινά. Το να βρεις να νοικιάσεις σπίτι είναι πραγματικά εφιάλτης», λέει ο γραμματέας της ΚΕ και προεδρεύων της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και μετά εμφανίζεται ο «super πρωθυπουργός».

Με ένα βίντεο τύπου γιαπωνέζικου manga, η Νέα Αριστερά σχολιάζει την στεγαστική κρίση.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μορφή ανασφάλειας από το να μην σου φτάνουν τα λεφτά για το νοίκι ή να μην μπορείς να βρεις διαμέρισμα να νοικιάσεις.

Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη κοροϊδία από το να σου λέει ο Πρωθυπουργός ότι τα αυξανόμενα -με διψήφια ποσοστά κάθε χρόνο- ενοίκια είναι απόδειξη ότι η οικονομία πάει καλά.

»Για αυτό χρειάζονται πολιτικές που να προστατεύουν τους ενοικιαστές και τις ενοικιάστριες, να ρυθμίζουν την αγορά και να προστατεύουν την στέγαση ως δικαίωμα και όχι ως επενδυτικό προϊόν. Το νοίκι ανεβαίνει, και η ζωή δεν βγαίνει. Και μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό».

{https://www.facebook.com/reel/4586456591626262}

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Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κλείνει το βίντεο προτείνοντας:

- Να ενισχύσουμε τον αγώνα των συλλογικοτήτων που δίνουν τη μάχη υπερασπιζόμενες το δικαίωμα στη στέγαση

- Να δημιουργήσουμε νέες τέτοιες συλλογικότητες, σε όλη την Ελλάδα, στις γειτονιές, στις πλατείες, να ξαναέρθουμε κοντά για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ωή που μας αξίζει. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ένα πολιτικό αίτημα να γίνει κοινωνική διεκδίκηση» καταλήγεις το μήνυμά του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.