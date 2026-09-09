Η Νέα Αριστερά κατηγορεί ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα για «ταύτιση του με την ΝΔ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας».

«Ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξη Τύπου από τη Θεσσαλονίκη επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά πως δεν έχει να προτείνει τίποτα ριζοσπαστικό, τίποτε πραγματικά ανταγωνιστικό στα όσα εξαγγέλλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης» σχολιάζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

Η Νέα Αριστερά συνεχίζει λέγοντας πως «αποδέχεται πλήρως, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, τον στενό «κορσέ» που φοράει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην κοινωνία, το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο και μεσοπρόθεσμες προβλέψεις που έχει σχηματίσει για τα επόμενα χρόνια και οδηγεί την μεγάλη μειοψηφία σε περαιτέρω φτωχοποίηση. Ως προ αυτό αρκεί κανείς να ακούσει τις δικαιολογίες, που προέβαλλε για το γεγονός πως δεν προτείνει την αναγκαία επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο και της 13ης σύνταξης».

Η Νέα Αριστερά συνεχίζει στο ίδιο ύφος σημειώνοντας πως «Η συμφωνία του κ. Τσίπρα με το εξοπλιστικό δόγμα της κυβέρνηση Μητσοτάκη και η παραδοχή του πως και ο ίδιος ως πρωθυπουργός θα αγόραζε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» απ’ το γενοκτονικό καθεστώς του Ισραήλ καταδεικνύει την ταύτιση του με την ΝΔ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

»Η ταύτιση τους, πάντως, αποκαλύφθηκε αρκετά νωρίς στη συνέντευξη τύπου: όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την κριτική που του γίνεται από τον αριστερά ο Αλέξης Τσίπραςαρκέστηκε να επαναλάβει ότι καταμαρτυρούσε επί χρόνια στις προοδευτικές δυνάμεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άκης Σκέρτσος, ο Άδωνις Γεωργιάδης και πολλά ακόμα κυβερνητικά στελέχη: Ότι η Αριστερά ενδιαφέρεται απλά να διαχειριστεί τη φτώχεια».

Η Νέα Αριστερά καταλήγει στην ανακοίνωσή της απευθυνόμενη ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα: «Η φτώχεια κε Τσίπρα προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντας τις κατά τι. Η Αριστερά συγκρούεται, δεν υπόσχεται μικρές βελτιώσεις που δεν θα ενοχλήσουν το κατεστημένο».