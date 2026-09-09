Σήμερα η καρδιά μου πονάει πολύ, γράφει η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα η Άντζελα Δημητρίου γράφει λίγα λόγια αγάπης για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μετά την είδηση του θανάτου του.

«Σήμερα η καρδιά μου πονάει πολύ… Αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που αγάπησα βαθιά και που είχα την τιμή να γνωρίσω από τα πρώτα του βήματα, αλλά και να ξανασυναντήσω πολλά χρόνια αργότερα και να συνεργαστώ μαζί του. Μαζί μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, στιγμές αγάπης, εκτίμησης και μιας όμορφης συνεργασίας που θα κρατήσω για πάντα στην καρδιά μου».

Στο μακροσκελές της μήνυμα που συνόδευσε με μία φωτογραφία τους από κοινή εμφανισή τους, η Άντζελα Δημητρίου συνεχίζει λέγοντας πως «Θυμάμαι ακόμη τότε, στο Λίντο, όταν ερχόσουν να με ακούσεις. Ήσουν ακόμη πολύ νέος και είχες μέσα σου αυτή τη μεγάλη αγάπη για το τραγούδι. Θυμάμαι που ήρθες στο καμαρίνι μου και μου έδωσες μια κασέτα, ζητώντας μου να την ακούσω και να σου πω αν πίστευα πως άξιζε να ξεκινήσεις το τραγούδι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή. Γιατί είδα στα μάτια σου πόσο πολύ το ήθελες. Και η ζωή τα έφερε έτσι ώστε, πολλά χρόνια μετά, να συναντηθούμε ξανά και να συνεργαστούμε, δημιουργώντας μαζί ακόμη περισσότερες όμορφες αναμνήσεις...»

{https://www.instagram.com/p/DdEvKe_sY1H/}

Το Ιnstagram έχει κατακλυστεί από μηνύματα καλλιτεχνών και φίλων του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ ΟΙκονομόπουλος και Φέρρης ανέβαλαν τις συναυλίες τους.