Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια επέμβασης σε ιδιωτική κλινική και πέθανε μετά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ελσίνκι.

Η 27χρονη Olivia Oras, διάσημη Φινλανδή influencer, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς της ο θάνατός της αποδόθηκε σε «αισθητική επέμβαση».

Η αστυνομία του Ελσίνκι σε ανακοίνωσή της την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου ανέφερε πως ερευνούν τον θάνατό της ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας αφού υποβλήθηκε αίτημα για διερεύνηση της υπόθεσης. Η οικογένεια είχε «υποβάλει αναφορά στην αστυνομία για το θέμα», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς της.

«Η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες προς κοινοποίηση αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι γονείς της Oras, η καλλιτέχνιδα Johanna Oras και ο έμπορος έργων τέχνης Reijo Oras, ισχυρίστηκαν στο τηλεοπτικό δίκτυο Yle MOT ότι η κόρη τους είχε χάσει τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια αισθητικής επέμβασης σε ιδιωτική κλινική στο Ελσίνκι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης, όπου αργότερα κηρύχθηκε νεκρή.

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Από τη φήμη στην αφάνεια

Η Olivia Oras έγινε γνωστή όταν στα 14 της άνοιξε λογαριασμό στο Instagram. Σύντομα είχε χιλιάδες ακολούθους. Το 2016, ήταν το θέμα ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «The Perfect Selfie» που ακολουθούσε τη ζωή της για έναν και πλέον χρόνο και αποτύπωνε τις σχέσεις της με τα social media.

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Η συνθήκη αυτή της προκάλεσε αφόρητο άγχος και η Olivia Oras αποφάσισε να κλείσει τους λογαριασμούς της. Το 2017 μετακόμισε στο Άμστερνταμ, όπου άρχισε να δουλεύει σε ένα καφέ και έκανε σχέδια να εγγραφεί στο πανεπιστήμιο. Αλλά τώρα σημειώθηκε μία τραγωδία, όταν είδε μία φίλη της να αυτοκτονεί μπροστά στα μάτια της μέσα στο διαμέρισμά τους.

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Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ίδρυσε το Oras Respiratus Ry, μία ΜΚΟ, που στηρίζει την έρευνα την έρευνα για τις πνευμονικές παθήσεις, όταν ο πατέρας της διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση. Διετέλεσε επίσης επικεφαλής κοινότητας στην Ikon AI, μια νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και επικεφαλής μάρκετινγκ για την PALL0 από την Ai2Ai, μια εταιρεία τεχνολογίας ευεξίας.