O Oyo έγινε βασιλιάς στην ηλικία των 3 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Ο νεότερος βασιλιάς του κόσμου, ο 34χρονος Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV πέθανε σε ηλικία 34 ετών, όπως έκανε γνωστό ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ο ηγέτης του βασιλείου του Tooro στη δυτική Ουγκάντα έγινε βασιλιάς στην ηλικία των 3 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Το βασίλειο του Toroo δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου του βασιλιά Oyo, αλλά η κυβέρνηση της Ουγκάντα ανέφερε στα τοπικά μέσα ότι ήταν σοβαρά άρρωστος και υποβαλλόταν σε θεραπεία στις ΗΠΑ.

Αν και η Ουγκάντα έχει εκλεγμένο πρόεδρο, που κυβερνά τη χώρα, έχει πολλά παραδοσιακά βασίλεια, που έχουν ακόμα σημαντική πολιτιστική επιρροή αν και δεν έχουν πολιτική δύναμη. Ο Oyo, που έχει μπει στο βιβλίο Γκίνες ως ο νεότερος βασιλιάς ήταν ο ηγέτης πάνω από 2 εκατ. ανθρώπων. Ήταν ο 13ος βασιλιάς του Toroo, του βασιλείου που ιδρύθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα.

Ο πρωθυπουργός του Tooro, Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki χαρακτήρισε τον θάνατό του «ασύλληπτη απώλεια» για τη βασιλική οικογένεια και τους πολίτες του Tooro. «Καλώ όλους τους πολίτες του Tooro να παραμείνουν ενωμένοι, ήρεμοι και ευγνώμονες σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Αναπαύσου εν ειρήνη Βασιλιά» δήλωσε ο Akiiki.

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Η διαδοχή του Tooro

Το βασίλειο του Tooro ακολουθεί κληρονομική διαδοχή στην επιλογή του μονάρχη. Ο Oyo ωστόσο δεν ήταν επίσημα παντρεμένος, αλλά ο Akiiki διαβεβαίωσε για τη διαδοχή του θρόνου. «Η Αυτού Mεγαλειότητα αφήνει έναν πρίγκιπα ως διάδοχό του, του οποίου η ταυτότητα θα αποκαλυφθεί επίσημα την κατάλληλα στιγμή, σύμφωνα με την παράδοση και τ αήθη του βασιλείου του Tooro» εξήγησε.

Όταν ο Oyo έγινε βασιλιάς το 1995, εγκαθιδρύθηκε μια αντιβασιλεία, συμπεριλαμβανομένης της βασίλισσας μητέρας του, μέχρι που εκείνος έγινε 18 ετών, και ακολούθησε η επίσημη στέψη. Ο νεαρός βασιλιάς είχε τον σεβασμό του λαού του και σύμφωνα με μία αναφορά της Daily Monitor ενθάρρυνε πρωτοβουλίες όπως η ενδυνάμωση των νέων, η εκπαίδευση και η κλιματική διατήρηση, αλλά και η αφύπνιση για τον ιό του HIV/Aids.

Το μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό παραδοσιακά ίδρυμα, το βασίλειο της Buganda, ανέφερε σε δήλωσή του ότι θρηνεί μαζί με τους πολίτες του Tooro, με την είδηση του θανάτου του βασιλιά, και τον χαρακτήρισε ως μία πολύτιμη φιγούρα στην Ουγκάντα.