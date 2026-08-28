Μία μέρα πριν γίνει 18, «έσβησε» η Κατερίνα – Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Παραμονές των 18ων γενεθλίων της έφυγε από τη ζωή η 17χρόνη που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες της Βέροιας το απόγευμα της Πέμπτης. Η νεαρή είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με έναν φίλο της, προκειμένου να απολαύσουν το τοπίο και να βγάλουν φωτογραφίες. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η βόλτα αυτή θα εξελισσόταν μέσα σε λίγα λεπτά σε μια ανείπωτη τραγωδία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 18χρονη μπήκε στη φυσική λίμνη που βρίσκεται κάτω από τον καταρράκτη, ενώ ο φίλος της βρισκόταν κοντά της και την τραβούσε φωτογραφίες. Ξαφνικά, όπως φέρεται να περιέγραψε ο ίδιος, άκουσε την κοπέλα να φωνάζει και στη συνέχεια την έχασε από το οπτικό του πεδίο. Ο ίδιος προσπάθησε να τη βοηθήσει και μπήκε στο νερό, χωρίς όμως να καταφέρει να την εντοπίσει άμεσα. Αμέσως μετά ενημέρωσε τις Αρχές, με την επιχείρηση για τον εντοπισμό της να ξεκινά.

«Πήγαμε στη λίμνη, η Κατερίνα μπήκε να κολυμπήσει κι εγώ την έβγαζα φωτογραφίες. Ξαφνικά άκουσα ένα ‘αχ’ και η φίλη μου, χάθηκε. Αμέσως μπήκα κι εγώ στη λίμνη να την βοηθήσω, αλλά δεν μπόρεσα να την βρω κι έτσι ειδοποίησα τις Αρχές».

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη. Μετά από έρευνες στη λίμνη, οι διασώστες εντόπισαν την άτυχη κοπέλα στον πυθμένα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Η επιχείρηση εντοπισμού ήταν δύσκολη, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στη φυσική λίμνη κάτω από τον καταρράκτη. Τελικά, οι δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν την 18χρονη στον πυθμένα.

«Το θολό νερό στους καταρράκτες δυσκόλεψε τον εντοπισμό της κοπέλας»

Κάτοικος της περιοχής που έσπευσε στο σημείο για να συνδράμει στον εντοπισμό της κοπέλας περιέγραψε την δυσκολία της επιχείρησης λόγω θολότητας των νερών. «Με κάλεσαν χθες γύρω στις 16:30 το απόγευμα και μου είπαν ότι ένα κορίτσι έπεσε μέσα στο νερό και προσπαθούν να το εντοπίσουν. Εγώ γνωρίζω καλά την περιοχή και πήγα να δω πώς μπορώ να βοηθήσω» «Βούτηξα μέσα στη λίμνη μαζί με έναν ακόμα άνθρωπο και ψάχναμε. Είναι πολύ βαθύ το νερό και θολό. Δεν φαινόταν τίποτα πουθενά. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Ψάχναμε για πολύ ώρα», περιέγραψε.

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Παράλληλα, στο σημείο είχαν φτάσει οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες συμμετείχαν στις έρευνες, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν και οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση εντοπισμού συνεχίστηκε μέσα στα δύσκολα νερά της λίμνης, μέχρι τη στιγμή που οι εξειδικευμένοι δύτες της ΕΜΑΚ κατάφεραν να εντοπίσουν την κοπέλα. «Όταν ήρθαν από την ΕΜΑΚ άρχισαν και αυτοί τις έρευνες. Οι δύτες της ΕΜΑΚ βούτηξαν και μέσα σε 3 λεπτά σε βάθος την εντόπισαν», ανέφερε ο Κώστας Μπράντης.

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Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε

Καθοριστική για τη διερεύνηση των συνθηκών του θανάτου ήταν η ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, ενώ στο σώμα και στο πρόσωπο της νεαρής δεν διαπιστώθηκαν εμφανή σημάδια από χτυπήματα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η θεία της άτυχης 17χρονης το κορίτσι πάθαινε επιληπτικές κρίσεις. Η πληροφορία αυτή εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες.

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Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό, ενώ οι Αρχές διερευνούν εάν προηγήθηκε ενδεχομένως κάποιο επιληπτικό που ενδέχεται να προκάλεσε την απώλεια των αισθήσεών της μέσα στο νερό και την αδυναμία να κρατηθεί στην επιφάνεια της λίμνης. Όπως σημειώνεται κάτι τέτοιο δεν μπορεί να φανεί από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς ως αιτία θανάτου είναι αποκλειστικά ο πνιγμός. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της πτώσης της 17χρονης στο νερό και εάν κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως το ενδεχόμενο επιληπτικού επεισοδίου προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη και να φωτιστούν όλες οι λεπτομέρειες της τραγωδίας.

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Συγγενείς και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ανέμελη βόλτα στη φύση κατέληξε σε τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι δικοί της άνθρωποι περιμένουν πλέον τις απαντήσεις των Αρχών για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η ζωή της. Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι τι συνέβη τη στιγμή που η 17χρονη βρέθηκε μέσα στο νερό και γιατί δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να αξιοποιούν τα ευρήματα από το σημείο, την ιατροδικαστική εξέταση και τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί. Η 17χρονη είχε καταγωγή από την Ημαθία και διέμενε στην Αθήνα με τους γονείς της αλλά για το διάστημα του καλοκαιριού, έμενε στο χωριό Ριζώματα με τη γιαγιά της.

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