Η νεαρή κοπέλα είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με έναν φίλο της, με τον οποίο έκανε διακοπές, προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες.

Από πνιγμό φέρεται να προκλήθηκε ο θάνατος της 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, όπου είχε πάει για βόλτα ανήμερα των γενεθλίων της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας, δεν εντοπίστηκαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα πέρα από τον πνιγμό.

Ωστόσο, για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Τραγική κατάληξη

Τραγική κατάληξη είχε η καλοκαιρινή εξόρμηση της Κατερίνας στον καταρράκτη του Δερματά, στη Βέροια, καθώς η 18χρονη έχασε τη ζωή της μόλις μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της.

Η νεαρή κοπέλα είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με έναν φίλο της, με τον οποίο έκανε διακοπές, προκειμένου να τραβήξουν φωτογραφίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 18χρονη ζήτησε από τον φίλο της να τη φωτογραφίσει.

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Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, η κοπέλα βρέθηκε στο νερό και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Ο φίλος της, όταν αντιλήφθηκε ότι η 18χρονη είχε εξαφανιστεί και πως κάτι σοβαρό είχε συμβεί, κάλεσε άμεσα το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση της 18χρονης

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της 18χρονης.

Για τον εντοπισμό της χρειάστηκε και η συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ, με τη συμμετοχή της ομάδας υποβρυχίων διασώσεων, που ανέλαβε τις έρευνες στο νερό.

Το Σάββατο η κηδεία της

Το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 11:00 το πρωί, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στη 18χρονη.

Σύμφωνα με το inveria.gr, η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, στα Κοιμητήρια της Σφηκιάς του Δήμου Βέροιας.

Η σορός της άτυχης κοπέλας θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 το πρωί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι συνθήκες της τραγωδίας

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα ή να τραυματίστηκε κατά την πτώση της στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Γνώριζε καλά την περιοχή η 18χρονη

Ο θάνατος της 18χρονης έχει προκαλέσει βαθύ πένθος στην τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η Κατερίνα και η οικογένειά της γνώριζαν καλά το σημείο, καθώς η ίδια επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της.

Ο καταρράκτης του Δερματά αποτελεί γνωστό σημείο για κατοίκους και επισκέπτες, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό και αρκετοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται κατά τους θερινούς μήνες για να κολυμπήσουν.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 18χρονη έχασε τόσο πρόωρα τη ζωή της.