Τραγωδία στα Ριζώματα Βέροιας, όπου μια 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους Καταρράκτες Δερματά. Η νεαρή είχε επισκεφθεί το σημείο μαζί με τον φίλο της για να βγάλουν φωτογραφίες, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στο νερό.

Τραγικό τέλος είχε η εκδρομή μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στα Ριζώματα Βέροιας, καθώς η νεαρή έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στο νερό.

Είχε πάει για φωτογραφίες με τον φίλο της

Η 18χρονη είχε επισκεφθεί την περιοχή μαζί με τον φίλο της, καθώς οι δύο τους βρίσκονταν στα Ριζώματα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν μεταβεί στους καταρράκτες προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή έπεσε στο νερό και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια.

Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή της

Ο φίλος της ειδοποίησε άμεσα το 112, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της 18χρονης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ χρειάστηκε και η συνδρομή της 2ης ΕΜΑΚ. Στο σημείο επιχειρούσε και η ομάδα υποβρυχίων διασώσεων, προκειμένου να εντοπιστεί η νεαρή μέσα στο νερό.

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Σοκ στην τοπική κοινωνία

Η 18χρονη καταγόταν από τα Ριζώματα και είχε επιστρέψει στην περιοχή για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για το πρώτο τόσο σοβαρό συμβάν που καταγράφεται στους συγκεκριμένους καταρράκτες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της 18χρονης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.