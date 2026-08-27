Το Σαββατοκύριακο αναμένεται πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, πριν από την επιστροφή του καύσωνα από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει και πάλι τους 40 βαθμούς.

Ένα τριήμερο με υψηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς βοριάδες περιμένει τη χώρα έως και την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη. Το σκηνικό του καιρού θα χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ανέμους, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ορεινά. Από Δευτέρα αναμένεται νέος καύσωνας με 40αρια σε αρκετές περιοχές.

Ισχυροί βοριάδες έως και 9 μποφόρ

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες. Το Σάββατο οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8-9 μποφόρ, ενώ την Κυριακή, ιδιαίτερα στην Κρήτη, δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων δημιουργεί, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα επικίνδυνο καιρικό μοτίβο για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, αναμένονται βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ουσιαστικά η γενικότερη εικόνα του καιρού.

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Έως 37 βαθμούς σήμερα στην Αττική

Σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Από το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας, με τον καιρό να παραμένει γενικά καλός.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα θα είναι επίσης καλή, με τη θερμοκρασία να φτάνει σήμερα έως τους 36 βαθμούς.

Νέο κύμα ζέστης από Δευτέρα

Η ανάσα δροσιάς του Σαββατοκύριακου, πάντως, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Από τη Δευτέρα αναμένεται νέο κύμα ζέστης, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν εκ νέου και να διαμορφώνονται κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί στους 38-40 βαθμούς.