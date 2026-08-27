Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οι εικόνες που καταγράφηκαν έρχονται να προστεθούν στις καταγγελίες καταναλωτών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Box Now, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τον τρόπο διαχείρισης δεμάτων, την ώρα που πληθαίνουν οι αναφορές πελατών για αποστολές που έφτασαν στον προορισμό τους με ζημιές.

Το υλικό παρουσιάστηκε από την εκπομπή «Live News» του MEGA και αφορά περιστατικό που καταγράφηκε στις αρχές Αυγούστου στο Κιάτο. Στα πλάνα εμφανίζεται οδηγός της εταιρίας να πετάει και να κλωτσάει δέματα, ενώ ορισμένα από αυτά φαίνεται να βρίσκονται πρόχειρα τοποθετημένα στο εσωτερικό του οχήματος.

Συσκευασίες καταλήγουν στο έδαφος, χωρίς ο οδηγός να τους δίνει προσοχή.

Τα συγκεκριμένα πλάνα έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν καταγγελίες από πελάτες για δέματα που, σύμφωνα με τις αναφορές τους, παραδόθηκαν με φθορές, σκισμένες συσκευασίες ή κατεστραμμένα προϊόντα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkyx6zjrzdb5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Τι απαντά η Box Now

Από την πλευρά της, η εταιρεία χαρακτηρίζει το περιστατικό μεμονωμένο και υποστηρίζει ότι κινητοποιήθηκε άμεσα μόλις ενημερώθηκε για όσα είχαν καταγραφεί.

Ο υπεύθυνος marketing και επικοινωνίας της Box Now, Χρήστος Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι εντοπίστηκε άμεσα το άτομο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη βάρδια και ακολούθησαν ενέργειες τόσο για την απομάκρυνσή του όσο και για την αντικατάσταση και αποζημίωση των δεμάτων που επηρεάστηκαν.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα περιστατικά απώλειας ή φθοράς δεμάτων αποτελούν εξαιρετικά μικρό ποσοστό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των αποστολών που διαχειρίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 2024 το ποσοστό των απολεσθέντων ή φθαρμένων δεμάτων διαμορφώθηκε στο 0,03%, ενώ το 2025 περιορίστηκε στο 0,027%, σε σύνολο περίπου 36 εκατομμυρίων δεμάτων.

«Δεν ήταν υπάλληλος της Box Now»

Η εταιρεία διευκρινίζει επίσης ότι ο οδηγός που εμφανίζεται στα βίντεο δεν ανήκε στο προσωπικό της.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαδόπουλος, η Box Now συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν οχήματα και οδηγούς για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου. Ο συγκεκριμένος οδηγός, σύμφωνα με την εταιρεία, εργαζόταν για έναν από αυτούς τους συνεργάτες.

Μόλις η συμπεριφορά του έγινε γνωστή, η Box Now ζήτησε την απομάκρυνσή του από το έργο που αφορά τις αποστολές της.