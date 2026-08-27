«Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ταχεία πρόσβαση του Νεπάλ στους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Αντιμετώπισης Απωλειών και Ζημιών», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Την αλληλεγγύη του στον λαό του Νεπάλ εκφράζει, με ανακοίνωσή του, ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ, τονίζοντας πως «στηρίζει μια πολιτική Πολιτικής Προστασίας που επενδύει στην πρόληψη, στη επιστημονική γνώση και στη διεθνή συνεργασία, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η καταστροφική αιφνίδια πλημμύρα που έπληξε την περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες, μεγάλο αριθμό αγνοουμένων και εκτεταμένες καταστροφές σε οικισμούς, γέφυρες, δρόμους και ενεργειακές υποδομές.

Ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της ΕΛΑΣ εκφράζει τη βαθιά θλίψη και την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Νεπάλ, τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσοι δοκιμάζονται. Στεκόμαστε στο πλευρό των διασωστών και των δημόσιων υπηρεσιών που επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η νέα καταστροφή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Τον Ιούλιο του 2025, στην ίδια ευρύτερη περιοχή, αιφνίδια πλημμύρα στον ποταμό Bhote Koshi προκλήθηκε από την ταχεία αποστράγγιση υπερπαγετωνικής λίμνης στον παγετώνα Purugu του Θιβέτ. Η επανάληψη ενός τόσο σοβαρού φαινομένου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύει την αυξανόμενη επικινδυνότητα της περιοχής και τους κινδύνους που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ακριβή αίτια του σημερινού συμβάντος εξακολουθούν να διερευνώνται. Οι πρώτες εκτιμήσεις εξετάζουν τη σύνδεσή του με σεισμική δραστηριότητα και με μεγάλη κατάρρευση πάγου, βράχων και φερτών υλικών στην κοίτη του ποταμού, η οποία προκάλεσε αιφνίδιο και καταστροφικό πλημμυρικό κύμα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ισχυρό επεισόδιο El Niño, το οποίο μπορεί να επηρεάζει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και την κατανομή των βροχοπτώσεων. Η πιθανή συμβολή του στις συνθήκες της συγκεκριμένης καταστροφής πρέπει, ωστόσο, να τεκμηριωθεί επιστημονικά.

Ανεξάρτητα από τον άμεσο μηχανισμό εκδήλωσης, η κλιματική κρίση επιταχύνει την τήξη των παγετώνων και αυξάνει τους κινδύνους που συνδέονται με τον σχηματισμό, την υπερχείλιση ή την αιφνίδια αποστράγγιση παγετωνικών λιμνών. Απαιτούνται ενισχυμένη διακρατική συνεργασία, ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και αποτελεσματικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για ολόκληρες τις διασυνοριακές λεκάνες απορροής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη συνδράμει στην αντιμετώπιση της καταστροφής μέσω της ενεργοποίησης της υπηρεσίας ταχείας χαρτογράφησης του Copernicus Emergency Management Service, για τη δορυφορική αποτύπωση της πλημμυρισμένης έκτασης και την αξιολόγηση των ζημιών. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει την άμεση παροχή πρόσθετης ευρωπαϊκής βοήθειας εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από το Νεπάλ.

Παράλληλα, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλία για την ταχεία πρόσβαση του Νεπάλ στους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Αντιμετώπισης Απωλειών και Ζημιών (Fund for Responding to Loss and Damage), το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και της Συμφωνίας των Παρισίων.

Η Πολιτική Προστασία του 21ου αιώνα απαιτεί ισχυρή πρόληψη, έγκαιρη προειδοποίηση, διακρατική ανταλλαγή δεδομένων και ανθεκτικές τοπικές κοινωνίες. Η ΕΛΑΣ στηρίζει μια πολιτική Πολιτικής Προστασίας που επενδύει στην πρόληψη, στη επιστημονική γνώση και στη διεθνή συνεργασία, με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής».