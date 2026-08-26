Αυτό που μοιάζει παραδεισένιο όταν βρίσκεσαι για διακοπές στην Ελλάδα να είναι πολύ διαφορετικό όταν προσπαθείς να χτίσεις μια πραγματική ζωή στην χώρα.

Μετά από μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, πίνοντας φρέντο εσπρέσσο σε μικρά καφέ, περνώντας ώρες σε τραπέζια ταβερνών και βλέποντας τους ντόπιους να απολαμβάνουν έναν φαινομενικά ανέμελο και χαλαρό τρόπο ζωής, είναι εύκολο να αρχίσεις να σκέφτεσαι: «Μήπως θα μπορούσα να ζήσω κι εγώ εδώ;»

Αυτό ακριβώς συνέβη και σε μένα. Μεγάλωσα στη Βοστώνη, αλλά ερωτεύτηκα την Αθήνα από την πρώτη μου επίσκεψη. Είχα παραιτηθεί από τη δουλειά μου και αποφασίσει να ταξιδέψω για έναν χρόνο. Όταν όμως τελείωσε εκείνη η χρονιά, είχα αγαπήσει τόσο πολύ την Ελλάδα, ώστε πήρα την απόφαση να μείνω. Το 2022 εγκαταστάθηκα μόνιμα στη χώρα και, λίγα χρόνια αργότερα, αγόρασα ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.

Λατρεύω τη ζωή μου εδώ. Όμως, ύστερα από τέσσερα χρόνια, έχω καταλάβει ότι η πραγματικότητα της «χαλαρής καθημερινότητας» απέχει αρκετά από τη ρομαντική εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας.

Τον Αύγουστο η Αθήνα αδειάζει

Στη γειτονιά μου, στο κέντρο της Αθήνας, σχεδόν όλα τα καταστήματα και πολλά καφέ και εστιατόρια κλείνουν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες τον Αύγουστο. Οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν μαζικά την πόλη και κατευθύνονται προς τα νησιά και τα χωριά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Για πολλούς Αμερικανούς, η ιδέα του να πάρουν δύο συνεχόμενες εβδομάδες άδεια ακούγεται σχεδόν ονειρική. Και μπορώ να καταλάβω γιατί. Όσο ζούσα στις ΗΠΑ, δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να απουσιάσω τόσο μεγάλο διάστημα από τη δουλειά μου.

Όταν όμως σχεδόν όλοι κάνουν διακοπές ταυτόχρονα, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολη. Οι γραφειοκρατικές υποχρεώσεις πρέπει να προγραμματιστούν πολύ νωρίτερα, τα ψώνια χρειάζονται καλύτερη οργάνωση και τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνοδεύονται από μεγαλύτερη αναμονή, καθώς τα καλοκαιρινά δρομολόγια είναι συχνά πιο αραιά.

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Φυσικά, η «χαλαρή ζωή» δεν είναι πραγματικότητα για όλους. Γνωρίζω ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό και κατά τους μήνες αιχμής δουλεύουν ακόμη και 14 ώρες την ημέρα. Και αυτό είναι μια σημαντική υπενθύμιση ότι δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα οφέλη της περίφημης μεσογειακής χαλαρότητας.

Μερικές φορές μου λείπει το να μπορώ να κάνω τα ψώνια μου Κυριακή πρωί

Τα Σαββατοκύριακά μου στην Ελλάδα δεν θυμίζουν καθόλου εκείνα που είχα συνηθίσει στην Αμερική. Την Κυριακή, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ και καταστήματα στη γειτονιά μου είναι κλειστά, όπως και αρκετές μεγάλες διεθνείς αλυσίδες. Πολλά από τα μικρότερα καταστήματα κλείνουν νωρίς ακόμη και το Σάββατο. Έτσι, όταν τελειώνει μια κουραστική εβδομάδα δουλειάς, πρέπει να έχεις φροντίσει εγκαίρως για όλα όσα χρειάζεσαι. Δεν είναι πάντα εύκολο.

Και, παρά το γεγονός ότι μου αρέσει η ιδέα μιας ημέρας κατά την οποία σχεδόν όλοι έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν, κάποιες φορές μου λείπει η πρακτικότητα του να μπορώ απλώς να πεταχτώ για ψώνια ένα κυριακάτικο πρωινό. Από την άλλη, αγαπώ το γεγονός ότι στην Ελλάδα η Κυριακή είναι περισσότερο αφιερωμένη στους φίλους, την οικογένεια και την ξεκούραση και λιγότερο στις υποχρεώσεις και τα ψώνια.

Εδώ το «αύριο» δεν σημαίνει πάντα… αύριο

Από τους τεχνίτες που ανέλαβαν την ανακαίνιση του διαμερίσματός μου μέχρι τις υπηρεσίες διανομής, έχω μάθει ότι όταν κάποιος εδώ σου λέει πως θα έρθει «αύριο», αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα υπόσχεση για μια συγκεκριμένη ημέρα. Συνήθως σημαίνει «κάποια στιγμή αργότερα». Ίσως αύριο, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, ή σε λίγες ημέρες, σε μία εβδομάδα ή κάποια στιγμή πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Το «αύριο» συχνά συνοδεύεται από ένα «εξαρτάται» και έναν ανασήκωμα των ώμων. Αυτού του είδους η ευελιξία είναι υπέροχη όταν λειτουργεί με τους δικούς σου όρους, όταν όμως περιμένεις μέρες έναν ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει επιτέλους τα φώτα στο καινούργιο σου διαμέρισμα, μπορεί να γίνει αρκετά εκνευριστική.

Αυτό ήταν μία από τις μεγαλύτερες προσαρμογές που χρειάστηκε να κάνω σε σχέση με τη ζωή μου στη Βοστώνη, όπου το «αύριο» συνήθως σήμαινε την αμέσως επόμενη ημέρα.

Η αργή ζωή έχει τις δυσκολίες της, αλλά έχει και τα προνόμιά της

Παρότι υπάρχουν πλευρές της ζωής μου εδώ που δεν είναι ιδανικές, απολαμβάνω πραγματικά τη ζωή στην Ελλάδα. Μου αρέσει ότι οι φίλοι μου εδώ μπορούν να κάνουν αυθόρμητα σχέδια ακόμη και την ίδια ημέρα για έναν καφέ, αντί να χρειάζεται να προγραμματίσουμε μια συνάντηση έναν μήνα νωρίτερα. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να αγαπώ περισσότερο από ένα τετράωρο δείπνο μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, όπου ο σερβιτόρος δεν μας πιέζει να φύγουμε, ή από το να περνάω ολόκληρη την Κυριακή στην παραλία διαβάζοντας ένα βιβλίο.

Η φαντασίωση μιας απόλυτα αργής και ξέγνοιαστης ζωής στη Μεσόγειο είναι, τελικά, ακριβώς αυτό, μια φαντασίωση. Αυτό που μοιάζει παραδεισένιο όταν βρίσκεσαι εδώ για διακοπές μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό όταν προσπαθείς να χτίσεις μια πραγματική ζωή στην Ελλάδα.

Πηγή: bussinessinsider.com