Όσα είπε ο Στέλιος Χανταμπάκης για την απόφαση να μετακομίσουν οικογενειακώς στην Ισπανία.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 29 Απριλίου, ο Στέλιος Χανταμπάκης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο ίδιος με την οικογένειά του τα τελευταία δύο χρόνια ζει μόνιμα στην Ισπανία, ωστόσο ο Στέλιος Χανταμπάκης, έρχεται συχνά στην Ελλάδα για δουλειά.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης, οι δύο συνομιλητές στάθηκαν στην απόφαση της μετακόμισης και στη ζωή στη Μαδρίτη, ενώ μεταξύ άλλων ο ίδιος, αποκάλυψε τον τρόπο που βιοπορίζονται στην Ισπανία, καθώς δεν εργάζονται εκεί.

«Μένουμε στην Μαδρίτη και πάνε σε δημόσιο σχολείο που είναι με Ισπανικά και Αγγλικά. Όσο πιο μικρά είναι τα παιδιά τόσο πιο καλά είναι όμως θεωρώ ότι όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ειδικά η μικρή που ήταν πιο μικρή νομίζεις ότι γεννήθηκε εκεί. Στο γυμνάσιο ο Μανώλης δυσκολεύτηκε λίγο γιατί είναι πιο υψηλό το επίπεδο όμως από ότι έβλεπα πέρσι είναι πιο χαλαρά... Δεν έχουμε δυσκολευτεί σε κάτι, είναι όπως εδώ», ανέφερε αρχικά ο Στέλιος Χανταμπάκης μιλώντας για την οικογένειά του.

Και συνέχισε: «Όσον αφορά την Μαλένα ήταν μονόδρομος. Δεν βρίσκαμε γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Εκεί βρήκαμε πολλά παιδάκια να παίζουν ποδόσφαιρο».

Όσον αφορά τον βιοπορισμό της οικογένειας στην Ισπανία, τόνισε: «Δεν είχα στο μυαλό μου να δεσμευτώ με μια δουλειά εκεί. Έρχομαι εδώ, αγαπάω την Ελλάδα. Βιοποριζόμαστε από τα χρήματα εδώ στην Ελλάδα από τις επιχειρήσεις».

Όπως μάλιστα εξήγησε, προσπαθεί να μεταφέρει στα παιδιά του ότι η απόφαση της μετακόμισης αφορά το συνολικό καλό της οικογένειας, ωστόσο είναι μία συνθήκη η οποία μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, αν αυτό χρειαστεί ή κριθεί απαραίτητο.