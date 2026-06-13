Το Θερινό ηλιοστάσιο για το 2026 έρχεται στις 21 Ιουνίου και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού με τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους.

Το θερινό ηλιοστάσιο είναι η αστρονομική στιγμή κατά την οποία ο Ήλιος βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της πορείας του στον ουρανό, γεγονός που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους, και την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.

Το φαινόμενο για το 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου με τη συνολική διάρκεια φωτός να ανέρχεται περίπου στις 15 ώρες και τη νύχτα να μικραίνει αισθητά.

Παρά το γεγονός ότι σημειώνεται η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου δεν συνεπάγεται απαραίτητα τις υψηλότερες θερμοκρασίες, καθώς οι πιο θερμές ημέρες ακολουθούν - συνήθως – μερικές εβδομάδες αργότερα.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα τα ηλιοστάσια συμβαίνουν λόγω της κλίσης του άξονα που περιστρέφεται η Γη, ο οποίος παρατηρείται στις 23,4 μοίρες περίπου σε σχέση με την τροχιά του Ήλιου γύρω της. η κλίση αυτή, είναι και ο βασικός λόγος κατά τον οποίο δημιουργούντα και οι εποχές στον πλανήτη.

Τι σημαίνει η λέξη «ηλιοστάσιο» και πώς το αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχαίοι συνήθιζαν να παρατηρούν την πορεία και την εξέλιξη της φύσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πορεία του Ήλιου και της Σελήνης, καθώς από αυτά εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό η καθημερινή ζωή και η αγροτική παράγωγη.

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Έτσι, προκειμένου να εξηγήσουν διάφορα φυσικά φαινόμενα, προχώρησαν στην συστηματική παρατήρηση του Ηλίου, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τις ημέρες κοντά στο ηλιοστάσιο, φαίνεται να σταματά την πορεία του. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς η κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, δημιουργεί αυτή την εντύπωση.

Ο ορισμός «ηλιοστάσιο» προέρχεται από τις λέξεις «ήλιος» και «στάση», και σηματοδοτεί τη στιγμή που το φως της ημέρας βρίσκεται στο αποκορύφωμά του.

Σε πολλούς πολιτισμούς, το φαινόμενο συμβολίζει την αφθονία, τη γονιμότητα, την ανανέωση και την ανάπτυξη, ενώ συχνά συνδέεται με το αίσθημα της ελπίδας.

Οι αρχαίοι Έλληνες παρακολουθούσαν προσεκτικά τα ηλιοστάσια για θρησκευτικούς, γεωργικούς και ημερολογιακούς λόγους.

Το θερινό ηλιοστάσιο, συμβόλιζε την έναρξη του θερισμού, βοηθούσε στον καθορισμό των ημερολογίων, ακόμα και στον προγραμματισμό πολλών των εορτών.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το θερινό ηλιοστάσιο δεν αποτελεί απλώς ένα αστρολογικό φαινόμενο, αλλά μία υπενθύμιση της διαχρονικής σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη ημέρα εξακολουθεί να προκαλεί θαυμασμό, ενώ με βάση αυτή σηματοδοτείται και η επίσημη έναρξη του καλοκαιριού, της πιο φωτεινής περιόδου του χρόνου.