Μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες της νοτιανατολικής Αττικής που φημίζεται για τα καθαρά νερά της και την αμμώδη ακτογραμμή της.

Μόλις λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας απλώνεται μία παραλία που μοιάζει να έχει ξεπροβάλλει από κάποιο ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό με νησιωτική αύρα.

Πολλά από τα μέρη της Ελλάδας σε ορεινές ή παραθαλάσσιες τοποθεσίες συνεχίζουν να διατηρούν την ήρεμη, αρχοντική ομορφιά τους και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που γίνονται πόλος έλξης για όσους αναζητούν ένα μέρος αναψυχής.

Άλλες περιοχές είναι ευρύτερα γνωστές και άλλες παραμένουν άγνωστες στο κοινό με αποτέλεσμα να διατηρούν αναύλωτο τον χαρακτήρα τους και το φυσικό τοπίο.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και η παραλία της Παλαιάς Φώκαιας που εντοπίζεται στην ομώνυμη περιοχή στο δήμο Σαρωνικού, μόλις 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας.

Η εντυπωσιακή αμμώδης παραλία της Παλαιάς Φώκαιας

Πρόκειται για μία μεγάλη, αμμώδη παραλία στις νοτιανατολικές ακτές της Αθήνας 40 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα και σε μικρή απόσταση από την Ανάβυσσο.

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Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες τις Αττικής, καθώς διαθέτει ήρεμα και σχετικά ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να είναι ιδανική για οικογενειακές αποδράσεις.

Ένα μεγάλο μέρος της καλύπτεται από οργανωμένα μαγαζιά με ξαπλώστρες και ομπρέλες, ενώ η υπόλοιπη ακτή διαθέτει ήρεμες γωνιές για όσους επιθυμούν να απομονωθούν από την πολυκοσμία.

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Ο ομώνυμος οικισμός είναι ιδιαίτερα γνωστός για την ήρεμη ατμόσφαιρα που διαθέτει και για τα μαγαζιά που προσφέρουν ποιοτικό φαγητό πλάι στο κύμα.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η περιοχή Θυμάρι, όπως και το ακρωτήριο του Σουνίου, δύο μέρη τα οποία αξίζει να ανακαλύψετε ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος που η περιοχή βάφεται με κόκκινα και πορτοκαλί χρώματα.

Το στοιχείο που κάνει την περιοχή να ξεχωρίζει είναι η ατμόσφαιρά της. Ο παραθαλάσσιος οικισμός διατηρεί έναν αυθεντικό χαρακτήρα που θυμίζει ελληνικό χωριό δίπλα στη θάλασσα.

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