Αν ο σκοπός σας για φέτος το καλοκαίρι είναι να απολαύστε τις διακοπές σας σε ένα εντυπωσιακό νησί, μακριά από την έντονη τουριστική δραστηριότητα και την κοσμοσυρροή, τότε θα πρέπει να γνωρίσετε δύο από τα νησιά του Ιονίου που διατηρούν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα.

Τα νησιά του Ιονίου αποτελούν ένα από τα πιο όμορφα συμπλέγματα της Ελλάδας, πλούσια ιστορία και φυσικά τοπία που μπορούν να μαγέψουν κάθε επισκέπτη.

Στο ευρύ κοινό είναι γνωστά ως Επτάνησα και βρίσκονται κατά μήκος των δυτικών ακτών της χώρας. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Κέρκυρα, οι Παξοί, η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη και η Ζάκυνθος καθώς το μωσαϊκό συμπληρώνεται και από μικρότερες νησίδες και νησιά.

Τα Ιόνια νησιά ξεχωρίζουν για την πλούσια βλάστηση, το καταπράσινο τοπίο και τις καταγάλανες – κρύες- θάλασσες, με την πολιτιστική και ιστορική τους κληρονομιά να έχει επηρεαστεί σημαντικά από την Ιταλία και την παρουσία των Ενετών.

Δύο νησιά στο Ιόνιο που θυμίζουν επίγειο παράδεισο

Κάστος

Η Κάστος είναι ένα μικρό, όμορφο, κατοικημένο νησί που ανήκει στο σύμπλεγμα των Τηλεβοΐδων, στην ανατολική πλευρά της Λευκάδας και είναι ιδιαίτερα γνωστό στην περιοχή για την ήρεμη ατμόσφαιρα που διαθέτει και τα καταγάλανα νερά του.

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Ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται σημαντικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ωστόσο οι μόνιμοι κάτοικοι δεν είναι περισσότερος από μερικές δεκάδες.

Το νησί, διαθέτει έναν οικισμό που είναι χτισμένος περιμετρικά του φυσικού λιμανιού και διαθέτει τον παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική και χαρακτήρα.

Μάλιστα, στο υψηλότερο σημείο του νησιού υπάρχουν μέχρι και σήμερα τα ερείπια από ενετικό οχυρό.

Το νησί, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, γίνεται πόλος έλξης για ιστιοπλόους, ενώ όσοι βρίσκονται εκεί καλούνται να ανακαλύψουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες. Ανάμεσά τους η Φωκίτρυπα και το Βάλι, δύο ακτές με γαλαζοπράσινα νερά και απόλυτη ηρεμία.

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Άτοκος:

Πρόκειται για ένα μικρό, ακατοίκητο νησάκι που εντοπίζεται ανάμεσα από την Ιθάκη και την Λευκάδα, ωστόσο διοικητικά ανήκει στο πρώτο. Χαρακτηρίζεται από την χαμηλή εντυπωσιακή βλάστηση και τα γαλαζοπράσινα νερά, τους μικρούς κολπίσκους και την ιδιωτικότητα που προφέρει.

Το νησί, αποτελούσε επί σειρά ετών ιδιωτική ιδιοκτησία του εφοπλιστή Τσάκου, ωστόσο παραμένει δημοφιλής προορισμός για όσους επιλέγουν να εξερευνήσουν τα νησιά του Ιονίου με σκάφος. Το πιο γνωστό σημείο του είναι ο όρμος One House Bay, ο οποίος οφείλει την ονομασία του στο μοναδικό κτίσμα που βρίσκεται στην περιοχή.

Στο νησί δεν εντοπίζονται μαγαζιά ή τουρισμός, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα της απομόνωσης και της απόλυτης ηρεμίας.

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