Η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται νέες πολιτικές για τον περιορισμό των παλαιών οχημάτων στους δρόμους, επιδιώκοντας μείωση των εκπομπών και ταχύτερη ανανέωση του στόλου.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιών μετασχηματισμών, με την ηλεκτροκίνηση να αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στα νέα ηλεκτρικά μοντέλα, όμως στις Βρυξέλλες κερδίζει συνεχώς έδαφος μια διαφορετική προσέγγιση: η αντιμετώπιση του προβλήματος των γηρασμένων οχημάτων που εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος του ευρωπαϊκού στόλου.

Η πραγματικότητα είναι ότι εκατομμύρια αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 15 ή ακόμη και 20 ετών συνεχίζουν να κυκλοφορούν καθημερινά στους δρόμους της Ευρώπης. Παρότι πολλά από αυτά συντηρούνται σωστά και παραμένουν λειτουργικά, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις σύγχρονες προδιαγραφές σε θέματα κατανάλωσης, εκπομπών ρύπων και ασφάλειας.

Η απόσταση που χωρίζει ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 2000 από ένα σημερινό μοντέλο είναι τεράστια, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας όσο και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Για τον λόγο αυτό, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξετάζουν τρόπους ώστε να επιταχυνθεί η ανανέωση του στόλου. Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις που συνδέονται με αυστηρότερους ελέγχους τεχνικής καταλληλότητας, καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των οχημάτων και σαφέστερους κανόνες για το πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του.

Στόχος δεν είναι μόνο η μείωση των ρύπων, αλλά και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς τα νεότερα μοντέλα διαθέτουν προηγμένα συστήματα υποβοήθησης που απουσιάζουν από τα παλαιότερα.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από οποιαδήποτε σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Ο μέσος όρος ηλικίας των επιβατικών αυτοκινήτων παραμένει από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, γεγονός που αντανακλά τόσο τις οικονομικές δυσκολίες των προηγούμενων ετών όσο και τη διαχρονική τάση των Ελλήνων οδηγών να διατηρούν το όχημά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέσο μετακίνησης για χιλιάδες νοικοκυριά.

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Παράλληλα, η πίεση για ταχύτερη ανανέωση του στόλου συνδέεται και με τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της επόμενης δεκαετίας.

Η σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων από νεότερα, αποδοτικότερα ή αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη μείωση των εκπομπών στις μεταφορές, έναν τομέα που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το μεγάλο ερώτημα αφορά το πώς θα εφαρμοστούν οι αλλαγές χωρίς να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου παραμένει μια σημαντική επένδυση για τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, ενώ το κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο σε χώρες με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Για αυτόν τον λόγο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι οποιαδήποτε αυστηροποίηση των κανόνων θα πρέπει να συνοδευτεί από κίνητρα, προγράμματα αντικατάστασης και οικονομικές ενισχύσεις.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα φάση για την αυτοκίνηση. Η εποχή κατά την οποία ένα αυτοκίνητο μπορούσε να παραμένει στην κυκλοφορία επί δεκαετίες χωρίς ουσιαστικούς περιορισμούς φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς οι απαιτήσεις για καθαρότερες, ασφαλέστερες και τεχνολογικά προηγμένες μετακινήσεις γίνονται ολοένα πιο αυστηρές.

Για εκατομμύρια ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων, οι επόμενες αποφάσεις των Βρυξελλών θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της προσωπικής τους μετακίνησης.