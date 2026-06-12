Με τις καλοκαιρινές εξορμήσεις να βρίσκονται προ των πυλών, η General Tire παρουσιάζει τη σειρά Grabber, προσφέροντας τέσσερις διαφορετικές λύσεις για SUV και 4x4 οχήματα, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μετακίνησης σε άσφαλτο, χώμα και απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Η θερινή περίοδος αποτελεί παραδοσιακά την εποχή των αποδράσεων για χιλιάδες οδηγούς SUV και 4x4 στην Ελλάδα. Από τα ταξίδια προς τα νησιά και τις παραθαλάσσιες διαδρομές μέχρι τις εξορμήσεις σε ορεινούς προορισμούς και χωμάτινα μονοπάτια, οι απαιτήσεις από ένα σύγχρονο ελαστικό είναι μεγαλύτερες από ποτέ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η General Tire παρουσιάζει τη σειρά Grabber, μια ολοκληρωμένη γκάμα ελαστικών που σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικά οδηγικά προφίλ και συνθήκες χρήσης.

Με ιστορία που ξεπερνά τα 110 χρόνια και βαθιές ρίζες στην αμερικανική off-road παράδοση, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη των προϊόντων της, συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνολογίες με αυξημένη αντοχή και υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Για τους ιδιοκτήτες SUV και crossover που αναζητούν ένα ελαστικό πολλαπλών χρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, το Grabber Cross A/S αποτελεί μια σύγχρονη all-season πρόταση. Η σχεδίαση του πέλματος με τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά μπλοκ και τις πολλαπλές ακμές πρόσφυσης ενισχύει το κράτημα τόσο στην άσφαλτο όσο και σε χωμάτινες ή χαλικόστρωτες επιφάνειες.

Παράλληλα, οι σημάνσεις M+S και 3PMSF πιστοποιούν την ικανότητά του να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και σε χειμερινές συνθήκες, προσφέροντας αυξημένη ευελιξία χρήσης.

Για όσους πραγματοποιούν κυρίως ασφάλτινες μετακινήσεις και μεγάλα θερινά ταξίδια, το Grabber GT Plus εστιάζει στην άνεση, τη χαμηλή στάθμη θορύβου και την ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις.

Η σύνθεση γόμας με πυρίτιο συμβάλλει στη βελτιωμένη πρόσφυση τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ παράλληλα μειώνει την αντίσταση κύλισης, συμβάλλοντας στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση και τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

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Σημαντική θέση στη γκάμα διατηρεί και το Grabber AT3, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα all-terrain ελαστικά της κατηγορίας του. Απευθύνεται σε οδηγούς SUV, pick-up και εκτός δρόμου οχημάτων που αναζητούν ισορροπημένη απόδοση σε άσφαλτο και χώμα.

Η εξελιγμένη σύνθεση γόμας προσφέρει αυξημένη ανθεκτικότητα στη φθορά και βελτιωμένη πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε απαιτητικές επιφάνειες όπως πέτρες, βράχια και χαλίκι.

Για τους λάτρεις της σκληροπυρηνικής εκτός δρόμου οδήγησης, το Grabber X3 αποτελεί την κορυφαία επιλογή της σειράς. Το mud-terrain ελαστικό της General Tire έχει ξεχωρίσει σε διεθνείς δοκιμές χάρη στην ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολα εδάφη, βαθιά λάσπη και απότομες κλίσεις, προσφέροντας υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ανθεκτικότητας ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Είτε πρόκειται για μια καλοκαιρινή εξόρμηση σε κάποιο ελληνικό νησί, είτε για μια περιπέτεια σε ορεινές διαδρομές και απομακρυσμένα μονοπάτια, η σειρά Grabber της General Tire φιλοδοξεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, προσφέροντας λύσεις προσαρμοσμένες σε διαφορετικά σενάρια χρήσης.

Με έμφαση στην ασφάλεια, την αντοχή και την πολυχρηστικότητα, η αμερικανική μάρκα συνεχίζει να επενδύει στην κατηγορία των SUV και 4x4, δίνοντας στους οδηγούς περισσότερες επιλογές για να εξερευνούν κάθε διαδρομή με μεγαλύτερη σιγουριά.