«Ελπίζω να μην πατήσει το κουμπί», είπε ο Στράτος Σιμόπουλος για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Την ώρα που έχει φουντώσει για τα καλά η σεναριολογία σχετικά με τις προεκλογικές και μετεκλογικές συνεργασίες των κομμάτων, ο Στράτος Σιμόπουλος δηλώνει πως το δίλλημα είναι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή «κυβέρνηση των ηττημένων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, Σιμόπουλος επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, εκτιμώντας ότι παραμένει απολύτως εφικτή παρά τη σημερινή δημοσκοπική απόσταση από το σχετικό όριο. Υπενθύμισε ότι και το 2023 η αυτοδυναμία φαινόταν δύσκολη, αλλά τελικά επιτεύχθηκε, και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ακόμη αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές του 2027 για να παρουσιάσει έργο και πρόσθετα μέτρα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση θα κριθεί συνολικά από την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της και από τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί σε τομείς όπως η οικονομία, η τοπική αυτοδιοίκηση και η συνταγματική αναθεώρηση.

Οι πιθανότητες συνεργασίας με άλλα κόμματα

Απαντώντας στο ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλα κόμματα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ενισχύει το επιχείρημα υπέρ της αυτοδυναμίας. Επισήμανε ειδικά ότι «από τη στιγμή που και το ΠΑΣΟΚ, που θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός κυβερνητικός εταίρος, λέει όχι, άρα το πρόβλημα μεταφέρεται στην αντιπολίτευση, όχι στην κυβέρνηση». Υποστήριξε ότι το δίλημμα που τίθεται στους πολίτες είναι είτε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα διασφαλίσει σταθερότητα, είτε ένα σενάριο συνεργασίας κομμάτων της αντιπολίτευσης, το οποίο χαρακτήρισε ως «κυβέρνηση των ηττημένων». Για τον λόγο αυτό εκτίμησε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρή και αυτοδύναμη κυβέρνηση ήδη από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να απαιτηθεί δεύτερη κάλπη.

Ακρίβεια

Ο Στράτος Σιμόπουλος μεταξύ άλλων απάντησε στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε πιο ουσιαστικά δημοσιονομικά μέτρα από εκείνα που προτείνουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως παράδειγμα ανέφερε τη φορολογική ελάφρυνση των νέων εργαζομένων, με πλήρες αφορολόγητο έως τα 25 έτη και χαμηλή φορολόγηση για τις ηλικίες 25-30 ετών, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο μέτρο υπερβαίνει σε κόστος και αποτελεσματικότητα την πρόταση για επιδότηση εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε νομοθετικές πρωτοβουλίες και οικονομικά μέτρα που, όπως είπε, αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ενώ προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα ενδέχεται να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών και της αγοράς, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια.

«Ελπίζω να μην πατήσει το κουμπί ο Σαμαράς»

Τέλος, σχετικά με τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Σιμόπουλος δήλωσε ότι ελπίζει να μη συμβεί κάτι τέτοιο. «Ελπίζω να μην πατήσει το κουμπί», είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι ο ίδιος στηρίζει την κυβέρνηση και εργάζεται για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια ώστε να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη. Ανέφερε πάντως ότι, εφόσον δημιουργηθεί νέο κόμμα, αυτό πιθανότατα θα απευθυνθεί κυρίως σε ψηφοφόρους που έχουν ήδη απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να αποκλείει περιορισμένες διαρροές και από τη σημερινή εκλογική της βάση.

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