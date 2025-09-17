«Η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει».

Την απόσυρση διάταξης που εμπεριέχεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και το οποίο αφορά την διάρθρωση του ΔΣ της ΔΕΘ, ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος.

Το επίμαχο άρθρο προβλέπει πως οι εκπρόσωποι των φορέων της Θεσσαλονίκης δεν θα μετέχουν στον νέο ΔΣ, αλλά θα συμμετέχουν πλέον σε Συμβουλευτική Επιτροπή με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο κ. Σιμόπουλος διατύπωσε ενστάσεις και άφησε αιχμές, τονίζοντας πως «η ΔΕΘ δεν είναι ΔΕΗ, ούτε καν Εγνατία Οδός ΑΕ για την οποία ο αρμόδιος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι κλείνει». Ο βουλευτής της ΝΔ κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών που ήταν παρών να αποσύρει τη διάταξη και συζητήσει με τους φορείς για την εξεύρεση μιας μέσης λύσης.

«Συζητήστε με τους φορείς, αποσύρετε την διάταξη. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε πάλι στη Θεσσαλονίκη μια εστία έντασης. Πιστέψτε με για αυτές τις εντάσεις δεν φταίει πάντα η πόλη, ευθύνεται και ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κεντρική εξουσία», σημείωσε με νόημα.

Η διάταξη έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη που έκανε λόγο για μια πρόταση «που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν εξυπηρετεί την αναπτυξιακή προοπτική της πόλης», αλλά και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε τα εξής: «Δεν πρόλαβαν να σβήσουν τα φώτα της 89ης ΔΕΘ και ο κ. Μητσοτάκης πετάει έξω από τη διοίκηση της Έκθεσης τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της Θεσσαλονίκης αλλά και τους εργαζόμενους».