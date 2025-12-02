Την άποψή του πως πρέπει να επέμβει η Ελληνική Αστυνομία «αν χρειαστεί» για να σπάσουν τα αγροτικά μπλόκα εξέφρασε σήμερα (2/12) στο OPEN ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος.

Μιλώντας στο OPEN, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε αρχικά πως «πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο -που μπορεί να έχουν (...). Όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα δυναμώνουν».

«Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων συν όμως οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία», συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά «και με βία ακόμη».

Όταν, μάλιστα, οι παρουσιαστές του επισήμαναν πως η ΕΛΑΣ δεν είναι για να χτυπάει πολίτες, ο κ. Σιμόπουλος απάντησε πως «η αστυνομία είναι για να επαναφέρει την τάξη».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «πρέπει να επέμβει η αστυνομία αν χρειαστεί (...). Πληρώθηκε σημαντικό μέρος από αυτά που έπρεπε να πληρωθούν. Να πάρουμε υπόψιν και πως η κυβέρνηση ως το τέλος του χρόνου θα δώσει 1,2 δισ».