Στρατηγική επένδυση στην αμυντική κυβερνοασφάλεια.

Η ThreatScene, εταιρία με εξειδίκευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και το EFA GROUP, διεθνής όμιλος με ισχυρή ελληνική παρουσία στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Αεροδιαστημικής, ανακοινώνουν την ίδρυση της κοινής εταιρίας (joint venture) THYREOS CYBER, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων αμυντικής κυβερνοασφάλειας.

Η THYREOS CYBER αποτελεί μια αμιγώς αμυντικού προσανατολισμού πρωτοβουλία στον τομέα της κυβερνοτεχνολογίας, με αποστολή την ενίσχυση της προστασίας κρίσιμων και αμυντικών υποδομών έναντι σύγχρονων και εξελισσόμενων απειλών. Η στρατηγική σύμπραξη συνδυάζει την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της ThreatScene σε προηγμένες επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας και προσομοίωσης απειλών με τη βαθιά εμπειρία του EFA GROUP σε mission-critical και αμυντικά συστήματα, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κυβερνο-ετοιμότητας για τον σύγχρονο αμυντικό χώρο.

Κεντρικός πυλώνας της νέας εταιρίας αποτελεί η πλατφόρμα Cyber Range με ενσωμάτωση Digital Twins, η οποία συνιστά την πρώτη στρατιωτικά προσανατολισμένη υποδομή του είδους της στην Ελλάδα. Σε ασφαλές και πλήρως απομονωμένο ψηφιακό περιβάλλον προσομοιώνονται ρεαλιστικά σενάρια επιθέσεων και άμυνας, ενώ μέσω των Digital Twins αναπαράγονται με ακρίβεια πραγματικά συστήματα και δίκτυα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εκπαίδευση, η δοκιμή διαδικασιών και η μετρήσιμη αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, χωρίς κίνδυνο για τις υφιστάμενες υποδομές.

Η THYREOS CYBER παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσομοίωσης αντιπάλου, ελέγχων διείσδυσης, σύνθετων ασκήσεων βελτίωσης απόκρισης, καθώς και υποστήριξη διαχείρισης περιστατικών, ψηφιακής διερεύνησης και threat hunting σε εταιρικά, βιομηχανικά και αμυντικά περιβάλλοντα. Στόχος της είναι η ουσιαστική ενίσχυση της πρόληψης, της ανίχνευσης και της ανθεκτικότητας έναντι προηγμένων κυβερνοαπειλών, σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο.

Η δημιουργία της THYREOS CYBER ενισχύει το ελληνικό αμυντικό τεχνολογικό οικοσύστημα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής με διεθνή προσανατολισμό, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον χάρτη της παγκόσμιας αμυντικής καινοτομίας.

«Η ίδρυση της THYREOS CYBER σηματοδοτεί μια στρατηγική επένδυση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα του αμυντικού και κρίσιμου τομέα», δήλωσε ο CEO της THYREOS CYBER, Γιώργος Μενεξής. «Συνδυάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια με βαθιά κατανόηση των αμυντικών συστημάτων, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης, αξιολόγησης και επιχειρησιακής ενίσχυσης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού πεδίου μάχης. Στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στην αιχμή της αμυντικής κυβερνοτεχνολογίας, με λύσεις διεθνών προδιαγραφών και προσανατολισμό στην αποτρεπτική ισχύ».

Η Κατερίνα Τασιοπούλου, CEO της ThreatScene δήλωσε σχετικά: «Η THYREOS CYBER είναι μια στοχευμένη πρωτοβουλία αμυντικού προσανατολισμού, σχεδιασμένη για το νέο περιβάλλον υβριδικών απειλών. Σε αυτό το περιβάλλον, το cyber καθορίζει την ανθεκτικότητα και τη συνέχεια λειτουργίας. Η THYREOS CYBER δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την κυβερνοετοιμότητα κρίσιμων και αμυντικών υποδομών, με ρεαλιστική προετοιμασία και σαφή επιχειρησιακά κριτήρια».