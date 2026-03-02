«Θρησκευτικό έγκλημα» με σοβαρές συνέπειες η δολοφονία του Χαμενεΐ, δήλωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Η Τεχεράνη δεν είναι σε πόλεμο με τις χώρες της περιοχής, αλλά με τις ΗΠΑ, μετά την επίθεση του Σαββάτου, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής «πρέπει να ασκήσουν πίεση» στις ΗΠΑ για τις ενέργειές τους εναντίον του Ιράν, υπογράμμισε. «Δεν επιτιθέμεθα στους γείτονές μας, επιτιθέμεθα στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις», τόνισε μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση και συμπλήρωσε πως «το ότι καταφεύγουν οι Αμερικανοί στρατιώτες σε ξενοδοχεία δεν θα εμποδίσει το να μπουν στο στόχαστρο».

Η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ήταν «θρησκευτικό έγκλημα» που θα έχει σοβαρές συνέπειες, προειδοποίησε και κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως «πρόδωσαν τη διπλωματία» επειδή εξαπέλυσαν τις αεροπορικές επιδρομές παρότι συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις.

Πηγή: Al Jazeera