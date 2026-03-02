Οι δύο αθλητές είχαν πάει στην Κύπρο για προετοιμασία.

Ο ΣΕΓΑΣ ζήτησε από δύο πρωταθλητές των ρίψεων, τον Δημήτρη Παυλίδη και τον Γιάννη Κορακίδη, να επιστρέψουν από την Κύπρο, εξαιτίας του πολέμου.

Μετά το χτύπημα με drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η διοίκηση της ομοσπονδίας στίβου αποφάσισε «για λόγους ασφαλείας», να ζητήσει από τους δύο αθλητές να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ της δισκοβολίας, Δημήτρης Παυλίδης και ο πρωταθλητής της σφυροβολίας, Γιάννης Κορακίδης, πήγαν στην Κύπρο το περασμένο Σάββατο (28/2), προκειμένου να συμμετάσχουν σε καμπ προετοιμασίας στο ΓΣΠ, ενόψει της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρίψεων, που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 14-15 Μαρτίου.

Οι δύο αθλητές θα επιστρέψουν στην Ελλάδα με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, στις 10:00 της Τρίτης και λίγο μετά την άφιξή τους στην Αθήνα θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ.