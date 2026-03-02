Ο Μάρκος Σεφερλής σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «Super Κατερίνα».

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής, όπου αναφέρθηκε στην πορεία του μέχρι τώρα, στα επαγγελματικά του και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση σε θέση παρουσιαστή.

Ο γνωστός κωμικός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην περίοδο που έκανε πρωινή εκπομπή και στα νούμερα τηλεθέασης, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στα δημοσιεύματα - που μπορεί ανά διαστήματα να κυκλοφορούν - και τον θέλουν να χωρίζει από τη σύζυγό του.

Αρχικά, ο Μάρκος Σεφερλής, μίλησε για το γιο του, εξηγώντας πως δεν προσπάθησε να επωφεληθεί από την αναγνωρισιμότητα των γονιών του: «Ο γιος μας έχει καταλάβει ότι έχει δύο πετυχημένους γονείς, γιατί βλέπει την αγάπη του κόσμου, αλλά ποτέ δεν τον έχω δει να το εκμεταλλεύεται, να το χρησιμοποιεί. Αντιμετωπίζουμε τα δημοσιεύματα χωρισμού όλα αυτά τα χρόνια με γέλιο και χιούμορ, ξέρουμε ότι είναι μέρος του παιχνιδιού».

Μιλώντας για την παρουσίαση του 5 Χ 5, ο κωμικός, τόνισε πως πρόκειται για ένα πρότζεκτ που θα επαναλάμβανε: «Νομίζω ότι το 5Χ5 θα ήθελα να το ξανακάνω, γιατί είναι ένα παιχνίδι που μου ταίριαζε πάρα πολύ. Το αγάπησε κι ο κόσμος με μένα παρουσιαστή, τουλάχιστον αυτό μου λέγανε όσο το παρουσίαζα εγώ. Δεν ξέρω τη συνέχεια, την πορεία του με τον Θάνο τον Κιούση, τι έγινε».

Τέλος, αναφερόμενος στην πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε πριν από μερικά χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Mega, αναφέρθηκε στα νούμερα τηλεθέασης και την διαφορετική χροιά που έκανε την εκπομπή να ξεχωρίσει: «Βεβαίως και θα ξανάκανα πρωινό, ήταν κάτι που νομίζω τάραξε λίγο τα νερά της πρωινής ζώνης, της τηλεόρασης. Αυτός ήταν και ο σκοπός που πήγα να κάνω το πρωινό στο Mega. Το 70% της πρώτης μέρας αλλά και τα 50άρια-60άρια τον πρώτο μήνα δείξανε ότι ο κόσμος ήθελε να δει κάτι διαφορετικό. Μετά λίγο αλλοιώσαμε το περιεχόμενο, το κάναμε μία απ’ τα ίδια γιατί έτσι… ήθελαν. Και πήγαμε σε ένα επίπεδο 27 με 30% μέχρι το τέλος της σεζόν. Νούμερα που τώρα ας πούμε δεν υπάρχουνε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs6wjrs0gsx?integrationId=40599y14juihe6ly}