Ο νέος παίκτης που μπήκε στο Deal για να υπογράψει το ποσό που θα κερδίσει με το χειροποίητο στυλό.

Το Deal ήρθε και σήμερα με τον Γιώργο Θαναηλάκη για να χαρίσει σε έναν από τους παίκτες το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.

Πριν ωστόσο ο παρουσιαστής υποδεχτεί τον νέο παίκτη που θα καθόταν απέναντι από τον τραπεζίτη, καλωσόρισε στο πλατό τον Γιάννη από την Κύθνο, τον μαραγκό που ήρθε στο παιχνίδι μαζί με ένα χειροποίητο στυλό.

Ο σκοπός του δεν είναι άλλος από το να υπογράψει με αυτόν τη «συμφωνία» και το ποσό που θα καταφέρει να αποσπάσει από τον τραπεζίτη, όταν θα έρθει η ώρα να αναμετρηθεί μαζί του.

«Ήρθα να κάνω το δικό μου Deal με τον τραπεζίτη και φεύγοντας αν πάρω τα λεφτά, να υπογράψω με το χειροποίητο στυλό, είναι από ένα ξύλο της Κύθνου, τα χρησιμοποιώ για ειδικές κατασκευές», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γιάννης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsaxojj6yvd?integrationId=40599y14juihe6ly}