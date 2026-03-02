Συνολικά, η εικόνα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα αρνητική, με μόλις 11 μετοχές να κλείνουν με κέρδη, έναντι 131 που υποχώρησαν.

Με πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών πιεζόμενο από το κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων που πυροδότησε η γεωπολιτική ανάφλεξη. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.200,98 μονάδες με πτώση 3,36%. Ο τζίρος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 387,64 εκατ. ευρώ. Από το σύνολο των συναλλαγών, τα 12,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, με τον όγκο να ανέρχεται σε 58,86 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα αρνητική, με μόλις 11 μετοχές να κλείνουν με κέρδη, έναντι 131 που υποχώρησαν.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.596,12 μονάδες με απώλειες 3,51%. Αντίστοιχα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,98% στις 2.681,78 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης βυθίστηκε κατά 5,01% στις 2.435,27 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας.

Στο ταμπλό, μόλις τέσσερις μετοχές του Γενικού Δείκτη έκλεισαν με θετικό πρόσημο, με τα διυλιστήρια να λειτουργούν ως επενδυτικό καταφύγιο λόγω της εκτόξευσης των τιμών του πετρελαίου. Η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 1,31% στα 37,16 ευρώ και η Helleniq Energy κατά 0,96% στα 8,89 ευρώ, ενώ οριακά κέρδη κατέγραψε και η ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, ισχυρές απώλειες σημείωσαν η ElvalHalcor, η οποία υποχώρησε κατά 7,28% στα 4,20 ευρώ, και η Aegean, που έκλεισε με πτώση 7% στα 12,76 ευρώ, εν μέσω ανησυχιών για τον τουρισμό. Οι τράπεζες βρέθηκαν στο στόχαστρο των πωλητών, με την Πειραιώς να καταγράφει απώλειες 6,77%, την Alpha Bank 5,91% και τη Eurobank 5,61%, ενώ πιο ανθεκτική εμφανίστηκε η Εθνική Τράπεζα με πτώση 3,23%.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης τίτλοι όπως το ΔΑΑ και η Lamda Development, ενώ στους μη τραπεζικούς τίτλους υψηλού τζίρου απώλειες κατέγραψαν η ΔΕΗ, η Metlen, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΟΠΑΠ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε θετικά η ΕΧΑΕ, η οποία συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας την όγδοη συνεχόμενη θετική συνεδρίαση.