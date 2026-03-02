Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.200 μονάδων αποτελεί κομβικό σημείο για την αγορά.

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να δίνει σκληρή μάχη για τη διατήρηση της ζώνης των 2.200 μονάδων, με την εικόνα να είναι επιβαρυμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Οι πιέσεις εστιάζονται πρωτίστως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η Alpha Bank υποχωρεί κατά 5,00% στα 3,534 ευρώ, με συναλλαγές άνω των 3,21 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική των πωλήσεων. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς, με πτώση 5,57% στα 7,668 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα κινείται στα 13,175 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 4,43% και τζίρο 2,47 εκατ. ευρώ. Η Eurobank εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση, χάνοντας 5,87% στα 3,690 ευρώ, με όγκο που ξεπέρασε τις 432 χιλ. τεμάχια.

Ρευστοποιήσεις καταγράφονται και στα μη τραπεζικά blue chips, διευρύνοντας το αρνητικό κλίμα στο σύνολο του ταμπλό. Η Metlen διαπραγματεύεται στα 34,760 ευρώ, με απώλειες 2,91%, ενώ η ΔΕΗ υποχωρεί κατά 3,86% στα 18,170 ευρώ. Σημαντικές πιέσεις δέχεται και η Cenergy Holdings, η οποία καταγράφει πτώση 4,77%, στα 20,950 ευρώ. Απώλειες άνω του 5% σημειώνει η Τράπεζα Κύπρου, ενώ η Aegean Airlines (ΑΡΑΙΓ) υποχωρεί κατά 6,71% στα 12,800 ευρώ, εν μέσω ανησυχιών για τις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων στον κλάδο των μεταφορών. Η Titan Cement International (TITC) εμφανίζει πιο ελεγχόμενη εικόνα, με πτώση 2,48% στα 51,200 ευρώ.

Σε τεχνικό επίπεδο, η περιοχή των 2.200 μονάδων αποτελεί κομβικό σημείο για την αγορά. Η απώλειά της ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση, ενώ ενδεχόμενη σταθεροποίηση πάνω από αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση εξισορρόπησης, εφόσον το διεθνές κλίμα βελτιωθεί. Προς το παρόν, η εικόνα παραμένει εύθραυστη, με τους επενδυτές να κινούνται αμυντικά και να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη τάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.